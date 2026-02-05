< sekcia Regióny
Múzeum v Banskej Štiavnici chystá cez jarné prázdniny bohatý program
Okrem tvorby sa rodiny s deťmi od šiestich rokov môžu zapojiť do interaktívneho programu.
Autor TASR
Banská Štiavnica 5. februára (TASR) - Tvorivé dielne, interaktívnu prehliadku či pátraciu hru budú môcť zažiť rodiny s deťmi, ktoré sa počas jarných prázdnin vyberú do Slovenského banského múzea (SBM) v Banskej Štiavnici. Tunajší múzejníci pre nich v termíne od 14. februára do 8. marca pripravili bohatý program. Informovalo o tom múzeum.
„Hlavným lákadlom v Kammerhofe je obľúbená Dielnička, kde si návštevníci môžu vyskúšať tradičné remeselné techniky. Ponuka aktivít zahŕňa tkanie na doštičke, batikovanie voskom či plstenie, ale aj smaltovanie, pečenie chleba a výrobu pohyblivých či handrových hračiek,“ informovalo múzeum.
Okrem tvorby sa rodiny s deťmi od šiestich rokov môžu zapojiť do interaktívneho programu v expozícii Kammerhof - Baníctvo na Slovensku s názvom „Príbeh o baníkovi“. Najmenší návštevníci sa v ňom priamo stanú súčasťou historického rozprávania.
„Pre milovníkov tajomstiev a hier je v priestoroch Starého zámku pripravená pátracia hra Kastelánovo tajomstvo, kde bude úlohou návštevníkov hľadať skryté indície a odkaz kastelána,“ uviedli múzejníci s tým, že úspešní riešitelia budú zaradení do žrebovania o voľné vstupenky do ďalších expozícií múzea.
Adrenalínovejší zážitok ponúka štôlňa Glanzenberg, ktorá pozýva na „Prázdninové fáranie“. Návštevníci zostúpia do hĺbky 32 metrov pod centrum mesta a absolvujú 500 metrov dlhú trasu, ktorou v minulosti kráčali aj najvýznamnejšie osobnosti. Toto fáranie je vhodné pre deti od šiestich rokov a je potrebná rezervácia vopred. Možnosť preskúmať banské podzemie ponúka aj Banské múzeum v prírode prostredníctvom pravidelných vstupov do štôlne Bartolomej, kde tiež odporúčajú rezerváciu vstupu vopred.
Kultúrny a umelecký rozmer prázdnin doplní Galéria Jozefa Kollára s výstavou 23. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže „My sa nevieme sťažovať nahlas“, ktorá prostredníctvom výtvarných prác reflektuje tichú silu a krásu mokradí. Návštevníci si tiež môžu prezrieť stále expozície galérie aj výstavu „Umenie a krása reštaurovania“.
