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Múzeum v Banskej Štiavnici ponúka zážitkové sprevádzanie

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Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Tradičné remeslá a priestor na vlastnú tvorbu ponúknu Letné prázdninové dielničky.

Autor TASR
Banská Štiavnica 9. júla (TASR) - Zážitkové sprevádzanie expozíciami, interaktívnu hru pre deti, ale aj komentovanú montánnu vychádzku a tvorivé dielne pripravilo počas prvého prázdninového mesiaca pre svojich návštevníkov Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici.

Ako múzeum informovalo, jedným z hlavných lákadiel letnej sezóny je zážitkové sprevádzanie v múzeu, ktoré sa uskutoční každú sobotu a teda 11., 18. a 25. júla. Návštevníci počas neho objavia menej známe príbehy, zaujímavosti a tajomstvá expozícií Nového zámku, Starého zámku i Kammerhofu.

Tradičné remeslá a priestor na vlastnú tvorbu ponúknu Letné prázdninové dielničky, ktoré sa uskutočnia od 7. do 11. júla, od 14. do 18. júla a od 28. do 31. júla.

Pre malých dobrodruhov majú múzejníci pripravený aj obľúbený Príbeh o baníkovi, počas ktorého sa vydajú po stopách príbehov spojených s baníctvom v priestoroch Kammerhofu.

Vyvrcholením programu bude montánna vychádzka „Od Terezky do huty“, ktorá sa uskutoční 25. júla. Účastníci spoznajú významné lokality montánnej krajiny Banskej Štiavnice.
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