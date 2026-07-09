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Múzeum v Banskej Štiavnici ponúka zážitkové sprevádzanie
Tradičné remeslá a priestor na vlastnú tvorbu ponúknu Letné prázdninové dielničky.
Autor TASR
Banská Štiavnica 9. júla (TASR) - Zážitkové sprevádzanie expozíciami, interaktívnu hru pre deti, ale aj komentovanú montánnu vychádzku a tvorivé dielne pripravilo počas prvého prázdninového mesiaca pre svojich návštevníkov Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici.
Ako múzeum informovalo, jedným z hlavných lákadiel letnej sezóny je zážitkové sprevádzanie v múzeu, ktoré sa uskutoční každú sobotu a teda 11., 18. a 25. júla. Návštevníci počas neho objavia menej známe príbehy, zaujímavosti a tajomstvá expozícií Nového zámku, Starého zámku i Kammerhofu.
Tradičné remeslá a priestor na vlastnú tvorbu ponúknu Letné prázdninové dielničky, ktoré sa uskutočnia od 7. do 11. júla, od 14. do 18. júla a od 28. do 31. júla.
Pre malých dobrodruhov majú múzejníci pripravený aj obľúbený Príbeh o baníkovi, počas ktorého sa vydajú po stopách príbehov spojených s baníctvom v priestoroch Kammerhofu.
Vyvrcholením programu bude montánna vychádzka „Od Terezky do huty“, ktorá sa uskutoční 25. júla. Účastníci spoznajú významné lokality montánnej krajiny Banskej Štiavnice.
Ako múzeum informovalo, jedným z hlavných lákadiel letnej sezóny je zážitkové sprevádzanie v múzeu, ktoré sa uskutoční každú sobotu a teda 11., 18. a 25. júla. Návštevníci počas neho objavia menej známe príbehy, zaujímavosti a tajomstvá expozícií Nového zámku, Starého zámku i Kammerhofu.
Tradičné remeslá a priestor na vlastnú tvorbu ponúknu Letné prázdninové dielničky, ktoré sa uskutočnia od 7. do 11. júla, od 14. do 18. júla a od 28. do 31. júla.
Pre malých dobrodruhov majú múzejníci pripravený aj obľúbený Príbeh o baníkovi, počas ktorého sa vydajú po stopách príbehov spojených s baníctvom v priestoroch Kammerhofu.
Vyvrcholením programu bude montánna vychádzka „Od Terezky do huty“, ktorá sa uskutoční 25. júla. Účastníci spoznajú významné lokality montánnej krajiny Banskej Štiavnice.