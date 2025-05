Múzeum v Brezovej pod Bradlom otvára výstavu o Dušanovi Jurkovičovi

Brezová pod Bradlom 14. mája (TASR) - Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom pripravilo výstavu Dušan Samo Jurkovič, známy neznámy. Túto výstavu si bude môcť verejnosť pozrieť v priestoroch múzea od stredy počas otváracích hodín, potrvá do 15. júla. Pozostáva zo 16 panelov a ôsmich modelov, ktoré približujú tvorbu architekta Jurkoviča. TASR to uviedol riaditeľ múzea Matúš Valihora.



Ako priblížil, vo všeobecnom povedomí je Jurkovič známy ako autor secesných stavieb. „Či už pustovní na Radhošti alebo kúpeľných budov v Luhačoviciach. Takisto sú známe aj jeho vojenské cintoríny v Haliči z čias prvej svetovej vojny. Keďže pri týchto budovách používal ako materiál vo veľkej miere aj drevo, prischol mu prívlastok - básnik dreva,“ zhrnul Valihora s tým, že Jurkovičova tvorba je podstatne širšia a jej dôležitou zložkou boli aj technické a administratívne budovy.



Práve týmto budovám sa venuje výstava. „Pre Spolok architektov Slovenska ju vytvorili architekti Vladimír Hain z Katedry architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Peter Žalman. No a táto výstava predstavuje najmä technické a administratívne stavby Dušana Jurkoviča pre Západoslovenské elektrárne, môžeme spomenúť napríklad spínaciu stanicu v Malackách alebo v neďalekej Senici či viacero stavieb v Trnave,“ uviedol riaditeľ múzea.



Veľký priestor je venovaný aj Jurkovičovej Teplárni v Bratislave, ktorá bola nedávno zrekonštruovaná. „Tento súbor dopĺňajú mestské byty na Zochovej ulici v Modre a byty pre štátnych zamestnancov vo Zvolene. Pri stavbe technických a administratívnych budov Jurkovič ako materiál často používal tehlu. Tento materiál mu bol blízky aj preto, že bol majiteľom Tehelne v Trnave. No a práve pre použitie tehly si dovolili autori výstavy dať Jurkovičovi ďalší prívlastok, a to básnik kameňa a tehly,“ dodal.



Jurkovič sa narodil 23. augusta 1868 v Turej Lúke, dnes časti mesta Myjava. Najčastejšie sa s jeho menom spája Mohyla Milana Rastislava Štefánika na Bradle v Brezovej pod Bradlom. Za mnohostranné zásluhy a projekty dostal v roku 1938 čestný doktorát. V roku 1946 mu ako prvému architektovi udelili aj titul národný umelec. Zomrel 21. decembra 1947 v Bratislave, pochovaný je v Brezovej pod Bradlom. V roku 2007 dostal najvyššie štátne vyznamenanie Pribinov kríž prvej triedy in memoriam. Na jeho počesť sa od roku 1964 udeľuje Cena Dušana Jurkoviča.