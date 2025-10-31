< sekcia Regióny
Múzeum v Brezovej pod Bradlom prinesie historický pohľad na čipku
Prednáška je súčasťou otvorenia autorskej výstavy čipkára Michala Halabrína.
Autor TASR
Brezová pod Bradlom 31. októbra (TASR) - Prednáška o archaických častiach brezovského kroja a predstavenie autorskej výstavy čipiek, ktoré sa uskutočnia v piatok v Múzeu Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom o 18.00 h, prinesú historický pohľad na dlhú šatku a tiež tylovú paličkovanú čipku. Pre TASR to uviedla jedna z organizátoriek podujatia Jela Juríčková, členka občianskeho združenia Osobnosti pod Bradlom, ktoré sa venuje histórii regiónu.
Prednáška je súčasťou otvorenia autorskej výstavy čipkára Michala Halabrína, ktorý sa venuje klasickej slovenskej krajnianskej čipke, jej výskumu, výrobe a výučbe výrobnej techniky. Podľa Juríčkovej ide o starodávnu úpravu súčasti kroja, ktorá sa prestala používať na prelome 19. a 20. storočia. „Bol to zložitý výskum, pretože už bolo málo ľudí, ktorí by o tom niečo vedeli. Ale podarilo sa nám, spracovali sme to do prednášky,“ priblížila.
Čo sa týka brezovského kroja, podľa nej nevyzeral vždy tak, ako ho poznáme dnes. „V 19. storočí bola iná úprava hlavy a my tomu dnes hovoríme dlhé šatky. Je to trochu mätúce, pretože to bol dlhý pás pevnej látky, na koncoch ozdobený čipkami a tenučkou látkou. Tým bol previazaný čepiec, ktorý nemal vpredu tylovú čipku, akú poznáme dnes, ale vzadu mal bohato vyšívané dienko,“ dodala s tým, že je to jeden zo 17 oficiálnych typov čipky na Slovensku a súčasne najťažší, čo sa týka výroby.
Doplnila tiež, že v tom čase boli dlhé šatky časť slávnostného odevu. „Používali sa aj tzv. krátke šatky na všedný deň. To bol len jednoduchý kus plátna, dnes by sme povedali šál, a tým bol previazaný hladký čepiec. Dnes je dochovaných málo pôvodných fotografií, vtedy bol problém s fotografovaním. Skôr už sú potom dodatočné fotografie, že sa niekto obliekol do kroja, keď ho doma ktosi našiel a vedel, čo to majú,“ ozrejmila.
Prednáška je súčasťou otvorenia autorskej výstavy čipkára Michala Halabrína, ktorý sa venuje klasickej slovenskej krajnianskej čipke, jej výskumu, výrobe a výučbe výrobnej techniky. Podľa Juríčkovej ide o starodávnu úpravu súčasti kroja, ktorá sa prestala používať na prelome 19. a 20. storočia. „Bol to zložitý výskum, pretože už bolo málo ľudí, ktorí by o tom niečo vedeli. Ale podarilo sa nám, spracovali sme to do prednášky,“ priblížila.
Čo sa týka brezovského kroja, podľa nej nevyzeral vždy tak, ako ho poznáme dnes. „V 19. storočí bola iná úprava hlavy a my tomu dnes hovoríme dlhé šatky. Je to trochu mätúce, pretože to bol dlhý pás pevnej látky, na koncoch ozdobený čipkami a tenučkou látkou. Tým bol previazaný čepiec, ktorý nemal vpredu tylovú čipku, akú poznáme dnes, ale vzadu mal bohato vyšívané dienko,“ dodala s tým, že je to jeden zo 17 oficiálnych typov čipky na Slovensku a súčasne najťažší, čo sa týka výroby.
Doplnila tiež, že v tom čase boli dlhé šatky časť slávnostného odevu. „Používali sa aj tzv. krátke šatky na všedný deň. To bol len jednoduchý kus plátna, dnes by sme povedali šál, a tým bol previazaný hladký čepiec. Dnes je dochovaných málo pôvodných fotografií, vtedy bol problém s fotografovaním. Skôr už sú potom dodatočné fotografie, že sa niekto obliekol do kroja, keď ho doma ktosi našiel a vedel, čo to majú,“ ozrejmila.