< sekcia Regióny
Múzeum v Brezovej pod Bradlom ukáže Jurkovičove návrhy pomníkov
Všetky návrhy sú venované významným národným dejateľom, pričom tri z nich boli zrealizované a tri zostali iba v podobe projektov.
Autor TASR
Brezová pod Bradlom 18. marca (TASR) - Múzeum Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom predĺžilo výstavu Projekty pomníkov národných dejateľov do konca marca. Výstava predstavuje šesť návrhov pomníkov od architekta Dušana Jurkoviča. Ide o súbor originálnych výkresov a projektov z obdobia rokov 1924 až 1947. Pre TASR to uviedol riaditeľ múzea Matúš Valihora.
Všetky návrhy sú venované významným národným dejateľom, pričom tri z nich boli zrealizované a tri zostali iba v podobe projektov. „Prvým projektom je návrh pomníka spisovateľa národovca Jána Kollára, tento projekt bol nerealizovaný. Ďalším je návrh pomníka Svetozára Hurbana Vajanského v Martine, tento projekt bol zrealizovaný,“ ozrejmil.
Medzi projekty patrí aj návrh pomníka spisovateľa Martina Kukučína. „Tento projekt je odvážnou kombináciou troch stĺpov so spoločnou hlavicou, žiaľ, zostal nezrealizovaný. Projekt pamätnej tabule na budove Evanjelického lýcea na Konventnej ulici v Bratislave, ten sa podarilo zrealizovať,“ doplnil s tým, že ide o menoslov významných študentov tejto školy od čias štúrovcov až po Milana Rastislava Štefánika. Návštevníci tu nájdu aj viaceré osobnosti pochádzajúce z regiónu.
Ďalším realizovaným dielom je návrh pomníka Jozefa Holubyho v Pezinku. Výstavu uzatvára návrh hrobky Milana Hodžu v Martine, ktorý sa napokon neuskutočnil aj pre jeho úmrtie v emigrácii v Spojených štátoch amerických.
Zaujímavosťou podľa Valihoru je, že k tomuto súboru diel sa nezachovali žiadne bližšie sprievodné materiály. „Išlo iba o zložku s výkresmi označenú názvom Projekty pomníkov národných dejateľov, ktorú pracovníci objavili v archíve Mestského úradu v Brezovej pod Bradlom,“ doplnil.
Ako dodal, existuje hypotéza, že súbor mohol vzniknúť ako ukážka Jurkovičovej tvorby pre plánované múzeum v budove mestského úradu z roku 1947, ktorú navrhol architekt Juraj Tvarožek. Pôvodne sa v nej rátalo aj s priestorom pre múzeum, tento zámer sa však nerealizoval.
Všetky návrhy sú venované významným národným dejateľom, pričom tri z nich boli zrealizované a tri zostali iba v podobe projektov. „Prvým projektom je návrh pomníka spisovateľa národovca Jána Kollára, tento projekt bol nerealizovaný. Ďalším je návrh pomníka Svetozára Hurbana Vajanského v Martine, tento projekt bol zrealizovaný,“ ozrejmil.
Medzi projekty patrí aj návrh pomníka spisovateľa Martina Kukučína. „Tento projekt je odvážnou kombináciou troch stĺpov so spoločnou hlavicou, žiaľ, zostal nezrealizovaný. Projekt pamätnej tabule na budove Evanjelického lýcea na Konventnej ulici v Bratislave, ten sa podarilo zrealizovať,“ doplnil s tým, že ide o menoslov významných študentov tejto školy od čias štúrovcov až po Milana Rastislava Štefánika. Návštevníci tu nájdu aj viaceré osobnosti pochádzajúce z regiónu.
Ďalším realizovaným dielom je návrh pomníka Jozefa Holubyho v Pezinku. Výstavu uzatvára návrh hrobky Milana Hodžu v Martine, ktorý sa napokon neuskutočnil aj pre jeho úmrtie v emigrácii v Spojených štátoch amerických.
Zaujímavosťou podľa Valihoru je, že k tomuto súboru diel sa nezachovali žiadne bližšie sprievodné materiály. „Išlo iba o zložku s výkresmi označenú názvom Projekty pomníkov národných dejateľov, ktorú pracovníci objavili v archíve Mestského úradu v Brezovej pod Bradlom,“ doplnil.
Ako dodal, existuje hypotéza, že súbor mohol vzniknúť ako ukážka Jurkovičovej tvorby pre plánované múzeum v budove mestského úradu z roku 1947, ktorú navrhol architekt Juraj Tvarožek. Pôvodne sa v nej rátalo aj s priestorom pre múzeum, tento zámer sa však nerealizoval.