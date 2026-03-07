< sekcia Regióny
Múzeum v B.Štiavnici pripravuje sériu podujatí venovaných dňu vody
V Banskej Štiavnici sa podujatia budú konať od 17. do 20. marca v čase od 9.00 do 12.00 h.
Autor TASR
Banská Štiavnica 7. marca (TASR) - Pri príležitosti Svetového dňa vody pripravilo Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici pre školy sériu podujatí, ktoré žiakom a študentom pútavou formou priblížia vodu ako kľúčový činiteľ našej histórie, priemyslu aj každodenného života. Ako informovalo múzeum, programy sa uskutočnia v jeho expozíciách v Banskej Štiavnici aj v Handlovej, pričom každá lokalita ponúka jedinečný pohľad na túto vzácnu tekutinu.
V Banskej Štiavnici sa podujatia budú konať od 17. do 20. marca v čase od 9.00 do 12.00 h. V Galérii Jozefa Kollára je pre žiakov prvého stupňa základných škôl pripravený program s názvom Voda nad zlato. Múzeum v ňom hravou formou prepojí históriu, výtvarné umenie a environmentálnu výchovu. Deti budú spoločne s lektormi sledovať fyzikálne aj metaforické podoby vody v interiéri galérie aj v jej exteriéri.
Pre starších žiakov a študentov stredných škôl je v Enviroučebni v Kammerhofe pripravený program Voda a zlato, ktorý odhalí nečakané súvislosti a dôležité technologické prepojenia medzi týmito dvoma elementmi.
„Špeciálnu pozornosť venuje Svetovému dňu vody aj Uhoľná expozícia v Handlovej, kde bude program prebiehať v termíne od 16. do 20. marca, a to počas celého dňa od 8.00 do 16.00 h,“ uviedli múzejníci. Zážitkový program pod názvom Počúvaš vodu? je určený pre deti z materských a základných škôl. Prostredníctvom zvukov, hier a súťaží sa malí návštevníci ponoria do sveta vody a budú objavovať jej prítomnosť nielen na povrchu, ale aj v podzemí.
Múzejníci upozornili, že vzhľadom na obmedzenú kapacitu jednotlivých programov je potrebné, aby si záujemcovia termín návštevy rezervovali vopred priamo v príslušnej expozícii.
V Banskej Štiavnici sa podujatia budú konať od 17. do 20. marca v čase od 9.00 do 12.00 h. V Galérii Jozefa Kollára je pre žiakov prvého stupňa základných škôl pripravený program s názvom Voda nad zlato. Múzeum v ňom hravou formou prepojí históriu, výtvarné umenie a environmentálnu výchovu. Deti budú spoločne s lektormi sledovať fyzikálne aj metaforické podoby vody v interiéri galérie aj v jej exteriéri.
Pre starších žiakov a študentov stredných škôl je v Enviroučebni v Kammerhofe pripravený program Voda a zlato, ktorý odhalí nečakané súvislosti a dôležité technologické prepojenia medzi týmito dvoma elementmi.
„Špeciálnu pozornosť venuje Svetovému dňu vody aj Uhoľná expozícia v Handlovej, kde bude program prebiehať v termíne od 16. do 20. marca, a to počas celého dňa od 8.00 do 16.00 h,“ uviedli múzejníci. Zážitkový program pod názvom Počúvaš vodu? je určený pre deti z materských a základných škôl. Prostredníctvom zvukov, hier a súťaží sa malí návštevníci ponoria do sveta vody a budú objavovať jej prítomnosť nielen na povrchu, ale aj v podzemí.
Múzejníci upozornili, že vzhľadom na obmedzenú kapacitu jednotlivých programov je potrebné, aby si záujemcovia termín návštevy rezervovali vopred priamo v príslušnej expozícii.