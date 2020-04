Múzeum v čase pandémie prezentuje svoje aktivity na sociálnych sieťach

Rimavská Sobota 27. apríla (TASR) – Prezentáciou svojich aktivít a exponátov na sociálnych sieťach sa snaží Gemersko-malohontské múzeum (GMM) zostať v kontakte so svojimi návštevníkmi počas aktuálnej koronakrízy, pre ktorú je od 9. marca zatvorené. Pre TASR to povedala PR referentka múzea Martina Oštrom Mareková.



„Každý deň prinášame na sociálnych sieťach zaujímavosti z nášho múzea – zbierkové predmety, výsledky terénnych výskumov, aktivity múzejnej pedagogiky a mnoho iného,“ povedala Oštrom Mareková.



Dodala, že GMM spolu s ďalšími kultúrnymi inštitúciami Banskobystrického samosprávneho kraja podalo pomocnú ruku aj pri zbere materiálu na výrobu rúšok.



„Zberná nádoba je umiestnená na nádvorí múzea od pondelka do piatka v čase od 9.00 do 14.00 h. Materiál, ktorý chce verejnosť darovať, je potrebné zabaliť za použitia ochranných pomôcok do plastových tašiek alebo vriec,“ priblížila PR referentka.