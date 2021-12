Múzeum v Galante má odpoveď na otázku, čo sa skrýva pod šatami

Galanta 17. decembra (TASR) - Naprieč históriou bielizne od bedrových rúšok až po negližé prevedie návštevníkov nová výstava Vlastivedného múzea (VM) v Galante s názvom Čo sa skrýva pod šatami?. Umožní záujemcom nahliadnuť na túto časť odievania z obdobia od polovice 19. storočia, informovala Judit Pukkai z VM.



„Za všetko môže starý lodný kufor,“ označila zrod myšlienky výstavy jej kurátorka, historička Margaréta Nováková. Zaprášený lodný kufor, ktorý našla na povale rodinného domu manžela, otvorila asi pred desiatimi rokmi. „Pekne uložené, zažltnuté kusy oblečenia už na začiatku sľubovali, že to bude kráľovský úlovok. A bol,“ doplnila. Objavila kusy spodného oblečenia, ktoré tvorili súčasť výbavy nevesty v 19. storočí, ktorú dostávali bohaté dievčatá.



Veci objavené na povale tvoria základ aktuálnej výstavy a sú doplnené replikami a zbierkovými predmetmi z Tekovského múzea v Leviciach a VM v Galante. Výstava prezentuje elegantné aj každodenné kúsky, ktoré boli súčasťou šatníka dám z vyššej spoločnosti v mestách, ale aj obyčajných žien z dedín. „Nezabudli sme ani na pánov, sú tu originály, ale aj repliky toho, čo nosili muži. Naozaj pestrá paleta toho, čo sa ukrývalo pod šatami,“ doplnila Nováková.



Na nahliadnutie je i spodný odev ľudových vrstiev obyvateľstva na vidieku v galantskom regióne zo zbierkového fondu múzea, ako sú rubáše z konopného plátna, spodné košele a sukne. Zaujímavosťou je celotelový spodný odev so zadným dielom na zapínanie a odnímanie v prípade potreby alebo replika pánskeho bedrového rúška.



„V minulosti mal spodný odev funkciu chrániť telo pred vonkajšími vplyvmi a spĺňal predovšetkým praktickú funkciu. Postupom času sa začala formovať i jeho estetická funkcia a mohol pomáhať k dosiahnutiu dobových ideálov krásy, ako napríklad útlemu pásu, požadovanej veľkosti poprsia alebo šírke bokov. Históriu spodnej bielizne návštevníci môžu sledovať na textových paneloch a obrázkoch od praveku až po novovek,“ doplnila Nováková. Pre návštevníkov výstavy je pripravených aj niekoľko kúskov krinolín a spodničiek na vyskúšanie, aby sa aspoň na okamih mohli prevteliť do minulých čias.



Výstava bude prístupná do 26. februára 2022.