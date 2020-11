Múzeum v Galante otvorilo online výstavu o slovenskom hokeji

Galanta 14. novembra (TASR) – Slávnostné otvorenie výstavy 90 rokov slovenského hokeja sa konalo v sobotu vo Vlastivednom múzeu (VM) v Galante, aj napriek tomu, že múzeum je z dôvodu protipandemických opatrení pre verejnosť zatvorené. Putovná výstava, ktorú pripravilo Slovenské olympijské a športové múzeum (SOŠM) v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja, v ňom bude inštalovaná do 30. januára budúceho roka. Vernisáže, ako súčasti sobotnej Noci múzeí a galérií, sa bolo možné zúčastniť prostredníctvom online prenosu na sociálnej sieti. Informovala o tom Erika Slobodová z VM.



"Veríme, že zaujme Galanťanov aj napriek tomu, že v meste nemáme zimný štadión. No sú tu verní fanúšikovia slovenského hokeja," povedala na otvorení Slobodová. Výstava môže byť podľa jej slov malou náhradou za tohtoročné zrušené majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji.



Výstava vznikla v roku 2019 pri príležitosti deväťdesiatín organizovaného hokeja na Slovensku, mapuje začiatky i úspechy tohto športu na Slovensku prostredníctvom panelov, texty spracoval historik ľadového hokeja Ján Holko. "Doplnená je zaujímavými predmetmi zo zbierok SOŠM, Siene slávy slovenského hokeja, zo súkromných zbierok. Pripomínajú prvé i nateraz posledné úspechy, staršie aj novšie typy športovej výstroje, ktoré patrili dnes už legendám slovenského hokeja, akým bol Dárius Rusnák, Dušan Pašek, Igor Liba a tiež hokejovú výstroj brankárov Jána Lašáka a Jaroslava Haláka," uviedla Slobodová.



Riaditeľka SOŠM Zdenka Letenayová doplnila, že "je to reprezentatívna prehliadka toho najlepšieho, čo sa v múzejníctve či na Slovensku k tejto téme nachádza. Niektoré z predmetov sú prezentované na Slovensku prvýkrát". Vystavené sú medaily, ocenenia a poháre z majstrovstiev sveta a republiky, napríklad aj replika pohára pre víťaza majstrovstiev sveta roku 2002, významné trofeje z domácich i medzinárodných súťaží. Okrem iného tiež predmety z pozostalostí po brankárovi Vladimírovi Dzurilovi či od Jozefa Golonku. Cez všetky sa dá zaspomínať na konkrétne zápasy, výhry aj prehry, ale dávajú možnosť dozvedieť sa niečo o tomto športe všeobecne.



V múzeu v Galante veria, že opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19 už čoskoro umožnia otvoriť brány verejnosti.