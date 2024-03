Múzeum v Galante pozýva deti na výrobu obrazov rôznymi technikami

Galanta 3. marca (TASR) - Zábavno-náučné programy počas troch dní jarných prázdnin sa rozhodlo deťom ponúknuť Vlastivedné múzeum v Galante. Od utorka 5. marca do štvrtka 7. marca čaká záujemcov každý deň nová technika výroby obrazov, informovala Judit Pukkai z múzea.



"Profesionálni lektori - pedagóg, reštaurátor a výtvarník - čakajú žiakov základných škôl, aby si spolu v dielňach vytvorili portrét maľovaný na plátne, uzlový obraz na stenu s technikou makramé a mozaikový obraz," uviedla. Pukkai povedie prvý kurz, spolu sa naučia maľovať portrét a ako pri tom treba dávať pozor na správne proporcie tváre. Reštaurátorka Lea Radványiová objasní metódu makramé. "Táto stará technika sa opäť vracia do módy. Deti sa naučia jednoduché postupy, techniku, ktoré potom aj doma môžu naďalej rozvíjať," doplnila Pukkai.



Tvorba mozaikového obrazu si vyžiada používať sadru a dlažbu. "Najstaršia mozaika má viac ako 4000 rokov, ale táto technika je súčasťou aj modernej architektúry a je čoraz obľúbenejšia, vyhľadávanejšia. A práve preto sme sa rozhodli zaradiť mozaiku do programu. Lekciu povedie maliar, sochár a reštaurátor Dávid Plachý," dodala. Záujemcovia sa musia nahlásiť vopred.