Múzeum v Gemeri oslávi 140. výročie slávnostnou vernisážou

Rimavská Sobota 5. septembra (TASR) – Gemersko-malohontské múzeum (GMM) oslávi 140. výročie svojho založenia slávnostnou vernisážou novej výstavy. Jej súčasťou budú zbierkové predmety, ktoré do fondu múzea pribudli v uplynulých rokoch. TASR o tom informoval vedúci vedecko-odborného oddelenia múzea Alexander Botoš.



"Pri príležitosti 140. výročia založenia múzea sme pripravili výstavu s názvom Najnovšie a zreštaurované zbierkové predmety Gemersko-malohontského múzea, na ktorej sú návštevníckej verejnosti predstavené zbierkové predmety nadobudnuté do jednotlivých zbierkových fondov približne v poslednom desaťročí," priblížil Botoš s tým, že viaceré predmety budú vystavené prvýkrát v histórii múzea.



Samotná výstava je podľa jednotlivých zbierkových fondov rozdelená na niekoľko celkov, návštevníci budú môcť prostredníctvom nej obdivovať vzácne zafíry z Hajnáčky, novovekú keramiku z Rimavskej Soboty či kamenný svorník objavený v priestoroch zaniknutého paulínskeho kláštora v Slavci. Súčasťou výstavy bude i súbor historickej potápačskej techniky Petra Ferdinandyho z Revúcej či zreštaurovaná zbierka 12 komédií od antického autora Aristofanesa, ktorá bola vydaná v roku 1532.



V rámci výstavy bude na nádvorí múzea inštalovaná aj pop-up výstava, ktorá návštevníkom priblíži históriu inštitúcie a formovanie jednotlivých zbierkových fondov. Vystavené budú tiež viaceré predmety, ktoré boli v uplynulých rokoch podrobené reštaurátorským a konzervátorským zásahom.



"Prezentované tak budú zbierkové predmety, ktorých fyzický stav bol veľmi nepriaznivý, hrozil im postupný zánik a vďaka fundovaným zásahom reštaurátorov a konzervátorov získali tieto zbierkové predmety druhý život a stali sa perlou jednotlivých zbierkových fondov," dodal Botoš.



Vernisáž výstavy sa uskutoční vo štvrtok (8. 9.) o 15.00 h, jej súčasťou bude i koncert súboru historickej hudby Ensemble Thesaurus Musicum, kurátorský výklad k výstave a slávnostné odovzdávanie ocenení pri príležitosti 140. výročia založenia múzea. Výstava bude pre verejnosť prístupná do konca marca 2023.



GMM bolo založené 3. septembra 1882, keď v budove pôvodne delostreleckých kasární zorganizoval profesor biológie a neskôr prvý riaditeľ múzea Ján Fábry Umelecko-archeologickú výstavu Gemerskej župy. Múzeum sa od svojho založenia venuje dokumentovaniu a zachovávaniu prírodného a kultúrneho dedičstva Gemera-Malohontu. Vo svojom fonde v súčasnosti eviduje viac ako 106.000 zbierkových predmetov.