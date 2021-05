Múzeum v Hlohovci pripravilo výstavy o liečivých bylinách a mineráloch

Hlohovec 10. mája (TASR) – Skutočnosť, že účinné látky sa nachádzajú nielen v liečivých bylinách, ale aj v zelenine a v ovocí si možno preveriť na aktuálnej výstave Vlastivedného múzea (VM) v Hlohovci. Okrem botanickej výstavy sa návštevníci môžu zoznámiť aj s neživou prírodou, so svetom minerálov, ktoré predstavuje ďalšia aktuálna prezentácia. Informoval o tom Branislav Varga z VM.



"Záujem o liečivé rastliny z roka na rok rastie. Na výstave predstavujeme 56 druhov bylín a drevín. Na návštevníkov čakajú celkom bežné druhy, mnohé sú známe ako buriny. Ďalšiu skupinu tvoria rastliny, ktoré sa v súčasnosti už neodporúča zbierať, alebo je ich zber zakázaný. Nemenej dôležitá časť výstavy je zložená zo známych druhov zeleniny," uviedla kurátorka Miroslava Malovcová. Doplnila, že rozdelenie rastlín na byliny, koreniny, zeleninu, ovocie či burinu je vynálezom súčasnosti. Do 17. storočia sa kuchynská zelenina neodlišovala od bylín.



Výstava o mineráloch je zapožičaná zo Západoslovenského múzea v Trnave, predstavuje tamojšiu rozsiahlu mineralogickú zbierku. Ponúka pohľad na rudy rôznych kovov i kovy, ktoré sa v prírode vyskytujú rýdze, ako sú zlato či striebro. "Slovensko je vďaka pestrej geologickej stavbe bohaté na rozmanité minerály, no zbierka trnavského múzea obsahuje okrem nich i hodnotné vzorky minerálov z celého sveta, z ktorých časť predstavujeme. Celkovo tu možno obdivovať 140 exponátov. Návštevníci výstavy majú možnosť potešiť sa aj pohľadom na drahé kamene ako ametyst, rubín, zafír, smaragd, diamant a ďalšie skvosty neživej prírody," uviedol kurátor výstavy Branislav Varga.



Botanickú výstavu možno navštíviť do konca mája, mineralogickú do konca augusta.