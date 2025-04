Múzeum v Humennom otvára sezónu s novými výstavami

Humenné 29. apríla (TASR) - Vihorlatské múzeum v Humennom otvára letnú múzejnú sezónu. V stredu (30. 4.) sprístupní Expozíciu ľudovej architektúry a bývania. Vo štvrtok (1. 5.) sprístupnia expozície situované v objekte renesančného kaštieľa. TASR o tom informovala Jana Fedičová z oddelenia marketingu, komunikačnej a edičnej činnosti Vihorlatského múzea.



Ako prvú múzejnú expozíciu v rámci otváracieho programu sprístupní múzeum skanzen. Prehliadka celého areálu bude možná do 18.00 h. Súčasťou programu bude divadelné predstavenie pre deti, stavanie symbolického mája a jeho ozdobovanie stužkami.



Vo štvrtok (1. 5.) otvoria múzejné expozície v kaštieli. Od 13.00 h do 19.00 h sú pripravené prehliadky umelecko-historickej a prírodovednej expozície, v ktorej je aktuálne inštalovaná panelová výstava Bionika - príroda na to prišla prvá.



Prehliadka umelecko-historickej expozície ponúka nové pohľady do kaštieľskych komnát po záchranných prácach po minuloročnom zemetrasení. Expozícia je obohatená o časť zbierkového inventára dočasne umiestneného z kaštieľa v Hanušovciach, ktorý prechádza rozsiahlou rekonštrukciou. „Komnaty humenského kaštieľa od roku 2023 dočasne zdobia aj nájdené a zreštaurované zbierkové predmety pôvodne pochádzajúce z tunajšieho kaštieľa. V roku 2023 sa stali základom najoceňovanejšej slovenskej múzejnej výstavy Nevrátené, ktorú pripravili odborní historici z Krajského múzea v Prešove,“ doplnila Fedičová. Oživením prehliadky kaštieľa budú symbolické stretnutia s osobnosťami kaštieľskeho sídla, prostredníctvom historických postáv v dobových kostýmoch.



Výstavné priestory múzea sprostredkujú návštevníkom, v spolupráci s Múzeom vysťahovalectva z územia Slovenska do Severnej Ameriky - Kasigarda, výstavu Americkí Slováci a druhá svetová vojna. Súčasťou programu budú tvorivé dielne pre deti, maľovanie na tvár, ochutnávka dobovej kuchyne a prevážanie v koči.