Múzeum v Kežmarku pozýva na výstavu keramickej tvorby M. Hanuskovej

Kežmarok 28. februára (TASR) - Múzeum v Kežmarku pripravilo pre svojich návštevníkov novú výstavu, na ktorej prezentuje keramickú tvorbu Márie Hanuskovej. Riaditeľka múzea Erika Cintulová pre TASR uviedla, že remeselníčka je členkou Ústredia ľudovej umeleckej výroby a má s keramikou bohaté skúsenosti. Okrem toho je už niekoľko rokov súčasťou festivalu Európske ľudové remeslo.



"Jej výrobky majú naozaj veľkú umeleckú hodnotu. Pred rokom sme mali od nej výstavu vianočných betlehemov a tento rok nám ponúkla svoje výrobky na veľkonočnú tému. Ukážka jej remeselnej tvorby bude doplnená dobovými veľkonočnými pohľadnicami zo zbierky Andreja Janovského," priblížila riaditeľka. Výstava bude sprístupnená od štvrtka 29. februára až do 26. apríla.



Neskôr chcú v Kežmarku prevziať aj výstavu Nemci na Spiši od Múzea Spiša zo Spišskej Novej Vsi, ktorej súčasťou sú aj zbierkové predmety z kežmarského múzea. "V období, keď bude výstava prístupná verejnosti, bude u nás aj tradičný festival Sviatok kultúry a vzájomnosti, ktorý sa bude konať v druhej polovici júna," dodala riaditeľka.



Obe výstavy sa uskutočnia vo výstavnej sieni meštianskeho domu na ulici Dr. Alexandra. Historickú budovu chce múzeum zrekonštruovať, preto je ďalšia organizácia výstav v tomto priestore otázna. "Minulý rok sme vypracovali projekt spolu s mestom Nowy Targ, ktorý je zameraný na rozvoj cestovného ruchu v pohraničí. V rámci neho by sme chceli objekt obnoviť. Je jedným z posledných, ktorý spravujeme, a vyžaduje si rekonštrukciu. Týka sa to interiéru, výmeny strešnej krytiny, okien a sú tam zahrnuté aj reštaurátorské práce. Ak budeme úspešní so žiadosťou o prostriedky z programu Interreg, tak už v tomto roku začneme s prácami," ozrejmila Cintulová. Projekt by mal priniesť do výstavnej siene väčší komfort i modernejšie prvky. Odhadované náklady sú na úrovni 324.000 eur.



Kežmarské múzeum má s poľskými kolegami pripravený aj ďalší projekt. Spolu s regionálnym múzeom z poľskej Limanowej chcú na výstavách prezentovať šľachtické rody na poľsko-slovenskom pohraničí.