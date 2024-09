Múzeum v Košiciach má nové logo, chce vybudovať centrálny depozitár

Košice 6. septembra (TASR) - S novým logom vstupuje do aktuálnej múzejnej sezóny Východoslovenské múzeum (VSM) v Košiciach. V rámci výstavnej činnosti plánuje exkluzívnu výstavu o japonských samurajoch alebo o speváčke Helene Vondráčkovej. K veľkým investičným zámerom patrí vybudovanie nového centrálneho depozitára či komplexná rekonštrukcia Miklušovej väznice. TASR o tom informoval riaditeľ múzea Dominik Béreš.



Nové logo VSM po 50 rokoch nahradí to doterajšie. Symbolizovať by malo štart do novej éry s napĺňaním odvážnych a moderných vízií. Riaditeľ VSM uviedol, že vybrané logo je flexibilnejšie a dynamickejšie. "Reaguje na modernú dobu a na moderné marketingové nástroje," povedal.



Medzi najvýznamnejšie investičné projekty zaradil komplexnú rekonštrukciu Miklušovej väznice a následné vybudovanie novej multimediálnej a interaktívnej expozície dokumentujúcej stredoveké väzenstvo a súdnictvo. "O pár dní alebo týždňov by sme mali definitívne spoznať výšku a spôsob financovania," povedal Béreš k projektu.



VSM podľa riaditeľa zároveň začína proces obstarávania projektovej dokumentácie na nový veľký centrálny depozitár v Šaci. "Bude mať rozlohu viac než 1200 štvorcových metrov, kde pod jednu strechu uložíme viac ako 200.000 exponátov, ktoré máme po rôznych depozitároch a jednotlivých zbierkových fondoch od kurátorov. Toto je pre nás obrovský počin, pretože potrebujeme uchovávať a ochrániť dedičstvo histórie a umenia," uviedol.



Ďalšou investíciou je obnova vstupného schodiska do centrálnej budovy VSM, ku ktorej by malo dôjsť do konca tohto roka.



Múzeum pripravuje výstavné projekty, ktoré majú ambíciu osloviť aj širšiu verejnosť. "V zime predstavíme exotickejšiu tému - Japonskí samuraji. A po vzore veľmi úspešnej výstavy Miro Žbirka - Roky a dni ideme opäť siahnuť po legende československej pop music. V lete budúceho roka by sme chceli predstaviť Helenu Vondráčkovú a jej 60 rokov na scéne vo forme veľkej exkluzívnej výstavy," povedal Béreš.



Kurátori múzea chystajú aj ďalšie výstavy na témy, ako sú pozdišovská keramika alebo vtáctvo v meste. Snahou múzea je podľa riaditeľa vytvoriť v súčasnom Dome remesiel na Hrnčiarskej ulici novú expozíciu s dobovou lekárňou U Božieho oka.



Súčasťou kalendára podujatí je podľa múzea i projekt sezóny - Rákociho kráľovská svadba. Celodenné podujatie v areáli Katovej bašty 21. septembra ponúkne bohatý program s rekonštrukciou historickej svadby. Návštevníkov čaká i októbrová Museum Fashion Night, novembrový Festival sakrálneho umenia, decembrový Silvestrovský orloj a v roku 2025 aj veľkolepá oslava 90. výročia nájdenia Košického zlatého pokladu.