Múzeum v Košiciach oslavuje polstoročie popularizácie astronómie
Autor TASR
Košice 4. decembra (TASR) - Pri príležitosti 50. výročia sprístupnenia prvého planetária na Slovensku pripravilo Slovenské technické múzeum (STM) v Košiciach vo štvrtok program „50 rokov s nami pod hviezdami“. Podujatie pre širokú verejnosť sa koná od 14.00 do 19.00 h v budove múzea na Hlavnej ulici.
„Podujatie ponúkne pestrý vedecko-popularizačný program pre deti, rodiny aj nadšencov astronómie. Návštevníci sa môžu tešiť na digitálne planetárium, odborné prednášky, interaktívne výstavy, virtuálnu realitu aj súťaže,“ informovalo STM.
Súčasťou ponuky sú prednášky Igora Parnahaja z Krajskej hvezdárne a Zemplínskeho kultúrneho centra Michalovce. Témami sú Svetové astronomické observatóriá a najväčšie ďalekohľady sveta, Kozmo a jeho dobrodružstvá či Kozmické katastrofy. Návštevníci si môžu pozrieť výstavu Vaše oko do vesmíru, v programe je aj Virtuálna realita, súťaž Vesmírny agent a kreatívna dielňa Voskový vesmír. Po poslednej prednáške o 18.30 h vyhlásia víťazov celoročnej súťaže Vesmírny agent.
STM týmto podujatím oslavuje polstoročie popularizácie astronómie a vedy. „Cieľom je priblížiť verejnosti krásu vesmíru, inšpirovať mladých ľudí k záujmu o prírodné vedy a techniku, a pripomenúť význam planetária ako brány do tajomstiev vesmíru,“ uviedlo múzeum.
