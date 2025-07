Múzeum v Lučenci výstavou predstavuje život a lekáreň Dr. Gustáva Vodu

Lučenec 14. júla (TASR) - Mestské múzeum v Lučenci pripravilo pre návštevníkov letnú výstavu, ktorá prezentuje život Dr. Gustáva Vodu a jeho lekáreň s názvom u Spasiteľa. Výstava verejnosti predstaví historické zariadenie lekárne a dielo významného lučeneckého lekárnika. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Michaela Baboľová.



Výstavu venovanú lekárni Dr. Gustáva Vodu z medzivojnového obdobia v lučeneckom mestskom múzeu otvorili začiatkom júla, prístupná bude do 21. septembra. Jej súčasťou je interiérové zariadenie lekárne, ktoré múzeum v uplynulých rokoch postupne získava do svojich zbierok.



„Výstava priblíži nielen príbeh samotného mobiliára, ale aj život a dielo výnimočného človeka, ktorého práca zanechala hlboký odtlačok v kultúrnych aj profesijných dejinách Lučenca. Expozícia ponúkne jedinečnú možnosť vstúpiť do atmosféry medzivojnovej lekárne, nahliadnuť do sveta historickej farmácie a zoznámiť sa s príbehom človeka, ktorý svojou prácou pozdvihol odbornú úroveň aj kultúrny profil mesta Lučenec,“ priblížila Baboľová.



Gustáv Voda sa narodil v roku 1886 v Modre, študoval v Bratislave, Budapešti i švajčiarskom Berne, skúsenosti nadobudol aj v lekárňach v kúpeľnom meste Bad Ischl a v Kremnici. Do Lučenca sa presťahoval v roku 1920 a zriadil tu vlastnú lekáreň s názvom u Spasiteľa.



„Táto lekáreň slúžila obyvateľom mesta takmer polstoročie až do roku 1976, keď bola budova asanovaná. Vyznačovala sa moderným laboratóriom a štýlovým nábytkom, ktorý sa vďaka starostlivosti uchoval dodnes,“ uviedla hovorkyňa mesta s tým, že Voda bol nielen lekárnikom, ale aj aktívnym občanom. V rokoch 1922 až 1923 zastával i funkciu primátora Lučenca.



Po zániku lekárne u Spasiteľa bol jej mobiliár využívaný v administratívnych priestoroch lekárne v Lovinobani. V roku 1993 zariadenie odkúpil súkromný majiteľ, od roku 2000 do roku 2008 tvorilo súčasť interiéru lekárne na Vajanského ulici v Lučenci. Po zatvorení lekárne bol nábytok uložený v tej istej budove, v roku 2018 bol premiestený do skladu. Mestské múzeum Lučenec pracuje na postupnej akvizícii historického mobiliára od roku 2020. „Vďaka tomuto úsiliu sa podarilo zachovať nielen fyzické pozostatky lekárne, ale aj kus histórie lekárnictva v regióne,“ dodala Baboľová.