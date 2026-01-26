< sekcia Regióny
Múzeum v Michalovciach pripravuje novú expozíciu Voda - zem - vzduch
Cieľom súťaže bolo nájsť koncepciu, ktorá spojí tradičné múzejné zbierky s modernými interaktívnymi prvkami a zároveň rešpektuje historickú hodnotu priestorov národnej kultúrnej pamiatky.
Autor TASR
Michalovce 26. januára (TASR) - Zemplínske múzeum v Michalovciach pripravuje novú prírodovednú expozíciu. Vznikne v troch miestnostiach západného krídla michalovského kaštieľa a jej cieľom je moderným spôsobom priblížiť prírodné bohatstvo regiónu Zemplína. Ako informovalo múzeum na sociálnej sieti, v roku 2025 uzavreli architektonicko-umeleckú súťaž návrhov na novú prírodovednú expozíciu s názvom Voda - zem - vzduch.
Cieľom súťaže bolo nájsť koncepciu, ktorá spojí tradičné múzejné zbierky s modernými interaktívnymi prvkami a zároveň rešpektuje historickú hodnotu priestorov národnej kultúrnej pamiatky. Do súťaže sa zapojilo viac ako desať autorských kolektívov z oblasti architektúry, dizajnu a muzeológie. Návrhy posudzovala odborná porota zložená zo zástupcov múzea, architektonickej obce a prizvaných odborných garantov.
Ako uviedli z múzea, víťazný návrh rešpektuje pôvodnú dispozíciu miestností a nevyžaduje zásadné stavebné úpravy, čo bolo vzhľadom na historický charakter objektu jedným z hlavných kritérií. Koncepcia pracuje s prírodnými materiálmi a jemnou farebnosťou, ktorá odkazuje na tri hlavné tematické celky pripravovanej expozície. Návštevníci sa môžu tešiť aj na využitie dotykových digitálnych prvkov, zvukových scenérií a projekcií.
„Pripravovaná expozícia sa stane dôležitou súčasťou prebiehajúcej transformácie Zemplínskeho múzea a posilní jeho úlohu ako regionálneho centra poznania prírodného dedičstva,“ doplnili múzejníci s tým, že súťaž návrhov podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
Cieľom súťaže bolo nájsť koncepciu, ktorá spojí tradičné múzejné zbierky s modernými interaktívnymi prvkami a zároveň rešpektuje historickú hodnotu priestorov národnej kultúrnej pamiatky. Do súťaže sa zapojilo viac ako desať autorských kolektívov z oblasti architektúry, dizajnu a muzeológie. Návrhy posudzovala odborná porota zložená zo zástupcov múzea, architektonickej obce a prizvaných odborných garantov.
Ako uviedli z múzea, víťazný návrh rešpektuje pôvodnú dispozíciu miestností a nevyžaduje zásadné stavebné úpravy, čo bolo vzhľadom na historický charakter objektu jedným z hlavných kritérií. Koncepcia pracuje s prírodnými materiálmi a jemnou farebnosťou, ktorá odkazuje na tri hlavné tematické celky pripravovanej expozície. Návštevníci sa môžu tešiť aj na využitie dotykových digitálnych prvkov, zvukových scenérií a projekcií.
„Pripravovaná expozícia sa stane dôležitou súčasťou prebiehajúcej transformácie Zemplínskeho múzea a posilní jeho úlohu ako regionálneho centra poznania prírodného dedičstva,“ doplnili múzejníci s tým, že súťaž návrhov podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.