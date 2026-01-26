Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 26. január 2026Meniny má Tamara
< sekcia Regióny

Múzeum v Michalovciach pripravuje novú expozíciu Voda - zem - vzduch

.
Na snímke zrekonštruovaný hlavný kaštieľ Zemplínskeho múzea v Michalovciach, archívne foto. Foto: TASR - Roman Hanc

Cieľom súťaže bolo nájsť koncepciu, ktorá spojí tradičné múzejné zbierky s modernými interaktívnymi prvkami a zároveň rešpektuje historickú hodnotu priestorov národnej kultúrnej pamiatky.

Autor TASR
Michalovce 26. januára (TASR) - Zemplínske múzeum v Michalovciach pripravuje novú prírodovednú expozíciu. Vznikne v troch miestnostiach západného krídla michalovského kaštieľa a jej cieľom je moderným spôsobom priblížiť prírodné bohatstvo regiónu Zemplína. Ako informovalo múzeum na sociálnej sieti, v roku 2025 uzavreli architektonicko-umeleckú súťaž návrhov na novú prírodovednú expozíciu s názvom Voda - zem - vzduch.

Cieľom súťaže bolo nájsť koncepciu, ktorá spojí tradičné múzejné zbierky s modernými interaktívnymi prvkami a zároveň rešpektuje historickú hodnotu priestorov národnej kultúrnej pamiatky. Do súťaže sa zapojilo viac ako desať autorských kolektívov z oblasti architektúry, dizajnu a muzeológie. Návrhy posudzovala odborná porota zložená zo zástupcov múzea, architektonickej obce a prizvaných odborných garantov.

Ako uviedli z múzea, víťazný návrh rešpektuje pôvodnú dispozíciu miestností a nevyžaduje zásadné stavebné úpravy, čo bolo vzhľadom na historický charakter objektu jedným z hlavných kritérií. Koncepcia pracuje s prírodnými materiálmi a jemnou farebnosťou, ktorá odkazuje na tri hlavné tematické celky pripravovanej expozície. Návštevníci sa môžu tešiť aj na využitie dotykových digitálnych prvkov, zvukových scenérií a projekcií.

„Pripravovaná expozícia sa stane dôležitou súčasťou prebiehajúcej transformácie Zemplínskeho múzea a posilní jeho úlohu ako regionálneho centra poznania prírodného dedičstva,“ doplnili múzejníci s tým, že súťaž návrhov podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.
.

Neprehliadnite

ZÁBRANSKÁ: Uši sa nemajú čistiť vatovými tyčinkami

DANKO: Prvý zákon, čo schválime, musí byť zmena rokovacieho poriadku

TOMÁŠ: Na dôchodkový systém sa kvôli konsolidácii siahať nebude

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Mrazivé dni sú konečne preč. Alebo sa vrátia?