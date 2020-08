Múzeum v Novej Bani vystavuje detské práce zobrazujúce zimné radovánky

Nová Baňa 23. augusta (TASR) - Diela malých výtvarníkov, ktorí sa zapojili do celoslovenskej výtvarnej súťaže Obrázok pre Darinku, predstavujú v týchto dňoch v Pohronskom múzeu v Novej Bani. Výstava, ktorá potrvá do 27. septembra, prezentuje diela na tému Zimné radovánky.



Ako priblížila Jana Potocká z múzea, súťaž vznikla na podporu rozvoja detského výtvarného prejavu s cieľom vzbudiť u detí záujem o umenie, formovať ich vkus a prijímať umelecké a estetické hodnoty priamym stykom s umením.



Do súťaže, ktorá bola jednokolová, sa zapojili organizácie s deťmi predškolského veku. Práce sú rozdelené do viacerých kategórií a zhotovené viacerými technikami. Súčasťou vernisáže, ktorá sa konala v piatok 21. augusta, bolo aj slávnostné odovzdávanie cien v Radničnom parku pred budovou múzea.