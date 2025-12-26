< sekcia Regióny
Múzeum v Prievidzi má v zbierkach i herbár z konca 16. storočia
Múzeum získalo na reštaurovanie knihy financie z Fondu na podporu umenia.
Autor TASR
Prievidza 26. decembra (TASR) - Hornonitrianske múzeum v Prievidzi má vo svojich zbierkach i herbár z konca 16. storočia. Knihu, ktorú napísal rodák z talianskej Sieny, botanik a lekárnik Pietro Andrea Giorgio Mattioli, dalo kompletne zreštaurovať. Po jej obnove ju plánuje vystaviť verejnosti.
Herbár z roku 1596 je najstarším kusom v zbierkach historických dokumentov Hornonitrianskeho múzea, ide o jeho druhé české vydanie. „Išlo o prvú komplexnú botanickú prehľadovú odbornú literatúru, na tú dobu mala mimoriadne kvalitné vyobrazenia rastlín. Ponúkla nielen rozpoznávanie rastlín, ale aj ich využite v praxi, ich liečivé účinky a dokonca i recepty. Bola to mimoriadne populárna kniha, preto sa ju všetci gramotnejší, inteligentnejší a majetnejší ľudia v celej Európe snažili mať,“ opísal pre TASR kurátor múzea Ján Vingárik.
Kniha je podľa neho akvizíciou zo 70. rokov 20. storočia, keď ešte neexistovalo Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, ale bola určená pre vtedajšie vlastivedné múzeum so sídlom na Bojnickom zámku. „Odtiaľ sa delimitáciou dostala do Prievidze. Na zámok ju kúpili od zberateľa Gregora Králika z Prievidze,“ spomenul.
Múzeum získalo na reštaurovanie knihy financie z Fondu na podporu umenia. „Kniha sa nachádza u reštaurátora Štefana Kocku, dohodli sme sa, že začiatkom jari 2026 by práce na jej obnove mali byť hotové,“ ozrejmil Vingárik.
Stav knihy podľa neho zodpovedá jej veku, predovšetkým je silno poškodených jej prvých 30 strán, z niektorých zostali len fragmenty. „Stred je na tom dobre, v horšom stave sú zadné strany, kde sa nachádzajú registre. Úplne chýba titulný list, čo je, žiaľ, bežné pri týchto knihách,“ doplnil kurátor. Reštaurátor, ktorý sa obnove herbára venuje, mal podľa neho k dispozícii i jeho ďalšie vydanie od súkromného zberateľa, to bolo v horšom stave.
Po reštaurovaní herbár neskončí v depozitári, ale múzeum ho plánuje vystaviť. „Bude vystavený v budúcom roku doslova na takom piedestáli ako doplnok k výstave Osobnosti múzea, pretože medzi osobnosťami múzea bol práve aj Gregor Králik. Okrem toho, že bol zberateľom, bol aj jedným zo zakladateľov muzeálneho spolku hornej Nitry a najhodnotnejším prispievateľom do prvých zbierok,“ priblížil Vingárik. Knihu podľa neho vystavia s opisom procesu reštaurovania, múzeum ju chce ukázať i v stave, v akom vyzerala pred samotnými prácami.
Herbár z roku 1596 je najstarším kusom v zbierkach historických dokumentov Hornonitrianskeho múzea, ide o jeho druhé české vydanie. „Išlo o prvú komplexnú botanickú prehľadovú odbornú literatúru, na tú dobu mala mimoriadne kvalitné vyobrazenia rastlín. Ponúkla nielen rozpoznávanie rastlín, ale aj ich využite v praxi, ich liečivé účinky a dokonca i recepty. Bola to mimoriadne populárna kniha, preto sa ju všetci gramotnejší, inteligentnejší a majetnejší ľudia v celej Európe snažili mať,“ opísal pre TASR kurátor múzea Ján Vingárik.
Kniha je podľa neho akvizíciou zo 70. rokov 20. storočia, keď ešte neexistovalo Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, ale bola určená pre vtedajšie vlastivedné múzeum so sídlom na Bojnickom zámku. „Odtiaľ sa delimitáciou dostala do Prievidze. Na zámok ju kúpili od zberateľa Gregora Králika z Prievidze,“ spomenul.
Múzeum získalo na reštaurovanie knihy financie z Fondu na podporu umenia. „Kniha sa nachádza u reštaurátora Štefana Kocku, dohodli sme sa, že začiatkom jari 2026 by práce na jej obnove mali byť hotové,“ ozrejmil Vingárik.
Stav knihy podľa neho zodpovedá jej veku, predovšetkým je silno poškodených jej prvých 30 strán, z niektorých zostali len fragmenty. „Stred je na tom dobre, v horšom stave sú zadné strany, kde sa nachádzajú registre. Úplne chýba titulný list, čo je, žiaľ, bežné pri týchto knihách,“ doplnil kurátor. Reštaurátor, ktorý sa obnove herbára venuje, mal podľa neho k dispozícii i jeho ďalšie vydanie od súkromného zberateľa, to bolo v horšom stave.
Po reštaurovaní herbár neskončí v depozitári, ale múzeum ho plánuje vystaviť. „Bude vystavený v budúcom roku doslova na takom piedestáli ako doplnok k výstave Osobnosti múzea, pretože medzi osobnosťami múzea bol práve aj Gregor Králik. Okrem toho, že bol zberateľom, bol aj jedným zo zakladateľov muzeálneho spolku hornej Nitry a najhodnotnejším prispievateľom do prvých zbierok,“ priblížil Vingárik. Knihu podľa neho vystavia s opisom procesu reštaurovania, múzeum ju chce ukázať i v stave, v akom vyzerala pred samotnými prácami.