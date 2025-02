Múzeum v R. Sobote vystavuje nálezy ľadnice z Ulice B. Bartóka

Rimavská Sobota 4. februára (TASR) - V Gemersko-malohontskom múzeu (GMM) v Rimavskej Sobote vystavujú v rámci aktivity predmet mesiaca keramické a sklenené nálezy z ľadnice objavenej pred viac ako desiatimi rokmi na Ulici B. Bartóka. Predmety pochádzajúce zo 17. a 18. storočia budú môcť návštevníci múzea obdivovať do konca februára. TASR o tom informovala PR manažérka GMM Szilvia Tóth.



Ľadnicu na Ulici B. Bartóka v Rimavskej Sobote objavili v roku 2011 počas výstavby obchodného centra na mieste bývalej mestskej tržnice. Priestor v hĺbke viac ako 2,5 metra pod úrovňou terénu v minulosti slúžiť pravdepodobne na uskladnenie potravín.



"V zimných mesiacoch sa z najbližšieho vodného toku alebo vodnej plochy vysekali kusy ľadu, ktoré sa uložili na dno ľadnice. Ľad sa zvykol ukladať na vrstvu slamy alebo pilín. Takto uložený ľad vychladil priestor šachty, kde si obyvatelia uskladňovali svoje potraviny, a to hlavne mäso," priblížil archeológ GMM Alexander Botoš.



V objavenej ľadnici boli nájdené viaceré predmety. Okrem polievkovej misy, džbánov, hrncov, misiek a tanierov aj sklenené fľaše, sklenená holba či keramická fajka. Všetky nálezy odborníci zaradili do obdobia medzi 17. a 18. storočím.



"Vo výplni ľadnice bol objavený aj organický materiál, rôzne fragmenty drevených dosák, ktoré boli podrobené dendrochronologickej analýze. Analýzou bolo preukázané, že dub, z ktorého boli dosky zhotovené, pochádza z roku 1733," dodal Botoš.