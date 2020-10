Múzeum v Rimavskej Sobote počas októbra vystavuje umelú pijavicu

Rimavská Sobota 12. októbra (TASR) – Lekársky prístroj z 19. storočia, takzvaná umelá pijavica, je aktuálnym predmetom mesiaca, ktorý do konca októbra vystavuje Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote. Ako informovala jeho historička Éva Kerényi, prístroj sa používal ako náhrada pijavice, predovšetkým pri operácii očí a uší.



„V minulosti boli pijavice často využívané v medicíne, ale keď ich lekári nemali k dispozícii, museli použiť niečo iné. Ako náhrada sa využíval lekársky prístroj nazývaný umelá pijavica. Jeho podstatou je, že na konci sú umiestnené malé ihličky, ktoré boli vpichnuté do kože. Následne bol prístroj zohriaty ohňom, čo pôsobilo vákuum, a tak sa odsávala krv pacienta,“ vysvetlila historička.



Ako dodala, tento nezvyčajný drevený zbierkový predmet valcovitého tvaru sa dostal do múzea ako dar, pravdepodobne ešte na začiatku 20. storočia. „Skladá sa z troch častí. Vo vnútri je kovová konštrukcia s perovaním na konci s ihlami. Jednotlivé časti sa spájajú závitmi. Prístroj meria necelých 16 centimetrov a má priemer okolo troch centimetrov,“ priblížila Kerényi.