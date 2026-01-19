Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Múzeum v Rimavskej Sobote priblíži meštiansku kultúru fajčenia tabaku

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Fajky objavené v kráľovskom meste Krakov poukazujú na záľubu obyvateľov vo fajčení tabaku, ktoré sa v meste udomácnilo inšpirovaním sa z východnej, najmä tureckej, tradície.

Rimavská Sobota 19. januára (TASR) - Gemersko-malohontské múzeum (GMM) v Rimavskej Sobote v rámci prvej tohtoročnej výstavy priblíži návštevníkom meštiansku kultúru fajčenia tabaku. Výstava predstaví desiatky fajok z minulých storočí zo zbierok Archeologického múzea v Krakove. TASR o tom informovala PR manažérka GMM Szilvia Tóth.

„Fajky sú pre archeológa cenným nálezovým materiálom, napríklad v kontexte výskumov datovania novovekých vrstiev a zároveň sú nepochybným hmotným dokladom dávnych zvykov a módy, odrážajúcej sa vo fajčení tabaku,“ skonštatovala Tóth.

Fajky objavené v kráľovskom meste Krakov poukazujú na záľubu obyvateľov vo fajčení tabaku, ktoré sa v meste udomácnilo inšpirovaním sa z východnej, najmä tureckej, tradície. Na výstave bude prezentovaných 69 kusov fajok z obdobia od 17. storočia až do prvej polovice 20. storočia.

„Prostredníctvom výstavy sa návštevník prenesie do exotického sveta autentickej tureckej kaviarne so zariadením a v tomto priestore je návštevníkovi predstavený doterajší stav poznania dejín krakovského fajkárstva,“ dodala Tóth.

Autorom výstavy je Jakub Puziuk z Archeologického múzea v Krakove, ktorý chcel touto formou fajky verejnosti predstaviť ako hmotný dôkaz orientalizácie kultúry starých krakovských mešťanov pod vplyvom tureckých tradícií. Vernisáž v GMM sa uskutoční vo štvrtok (22. 1.) o 16.00 h, pre verejnosť bude výstava prístupná do 26. apríla.
