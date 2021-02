Múzeum v Rimavskej Sobote v roku 2020 navštívilo 6770 ľudí

Rimavská Sobota 15. februára (TASR) – Dohromady 6770 návštevníkov prišlo počas roka 2020 do Gemersko-malohontského múzea (GMM) v Rimavskej Sobote. Informovala o tom jeho kultúrno-výchovná referentka a lektorka Elena Lindisová, podľa ktorej ide o medziročné zníženie návštevnosti, na ktorom sa podpísala koronakríza a s ňou súvisiace opakované zatvorenie múzea.



„Na porovnanie, v roku 2019 to bolo 19.728 návštevníkov. Stúpajúca tendencia návštevnosti, ktorú sme zaznamenali do roku 2020, sa z uvedených objektívnych dôvodov zmenila, čo nám je veľmi ľúto,“ konštatovala Lindisová s tým, že realizovať nemohli ani najpopulárnejšie podujatie Noc múzeí a galérií.



Najvyššiu návštevnosť GMM vlani podľa jej slov zaznamenalo v júli a auguste, čo je paradoxom oproti minulým rokom, keď v uvedenom letnom a prázdninovom čase návštevnosť skôr klesala.



„Pre návštevníkov, ktorí mohli do priestorov múzea vstupovať len v rúškach a za prísnych protiepidemických opatrení, boli počas roka 2020 otvorené dve stále expozície. Okrem toho GMM usporiadalo deväť výstav,“ konkretizovala lektorka.



Ako dodala, obmedzené možnosti reálneho sveta sa snažili nahradiť vo virtuálnom priestore. „Na sociálnych sieťach sme v roku 2020 uverejnili spolu takmer 300 príspevkov na rôzne témy,“ povedala Lindisová.