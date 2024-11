Múzeum v Rožňave predstaví výstavu o dejinách života ľudí na Gemeri

Rožňava 4. novembra (TASR) - V Baníckom múzeu v Rožňave sa vo štvrtok (7. 11.) uskutoční vernisáž výstavy s názvom Slovenská stopa v dejinách Gemera. Návštevníkom predstaví vybrané aspekty života slovenského obyvateľstva v regióne od 19. storočia do konca druhej svetovej vojny. TASR o tom informovala manažérka kultúry múzea Erika Hermélyi Gecelovská.



Náučná historicko-etnografická výstava z dielne Baníckeho múzea nadväzuje na vedecký seminár Národy a národnosti na dnešnom území Košického samosprávneho kraja v premenách času, ktorý múzeum zorganizovalo v marci tohto roka.



"Historické územie Gemerskej župy bolo od nepamäti príznačné plodným a navzájom tolerantným súžitím viacerých národností a etnických skupín. Miešali sa tu nielen rodiny, ale aj spôsob života, spôsob obrábania pôdy, remeselníctvo, staviteľstvo či vierovyznania. Táto výstava nám ukazuje, akú výraznú stopu v tomto súžití zanechal slovenský element na Gemeri," priblížil riaditeľ inštitúcie Ladislav Mixtaj.



Hlavným cieľom výstavy je aktívne pôsobiť na formujúce sa historické vedomie mladých ľudí a oboznámiť ich s dejinami regiónu, z ktorého pochádzajú. Výstava návštevníkom ponúkne možnosť bližšie sa zoznámiť s každodenným životom Gemerčanov, ktorý bol v minulosti determinovaný viacerými činiteľmi.



"Z časového hľadiska výstavu uzatvára Slovenské národné povstanie, ktorého udalosti sa nevyhli ani gemerskému regiónu. Rok 1945 a nasledujúce už prinášajú do života obyvateľov v mnohých oblastiach tak zásadné zmeny, že ich dôsledkom je postupný zánik starého spôsobu života," doplnil autor výstavy Martin Hajduk.



Banícke múzeum v Rožňave výstavu uvedie vo štvrtok o 16.00 h, pre verejnosť bude prístupná do 28. marca. Jej súčasťou bude v nasledujúcich mesiacoch aj sprievodný program vo forme komentovaných prehliadok, tematického prednáškového cyklu či vzdelávacích workshopov.