Múzeum v Rožňave pripravilo pre žiakov cez Týždeň detí veľa aktivít

Rožňava 29. mája (TASR) - Banícke múzeum v Rožňave pripravilo pre žiakov materských a základných škôl v rámci podujatia Týždeň detí viacero múzejno-pedagogických aktivít. Konať sa budú v galérii múzea i v Zážitkovom centre Sentinel. TASR o tom informovala manažérka kultúry múzea Erika Hermélyi Gecelovská.



V galérii múzea čaká školy aktivita, v rámci ktorej si žiaci prostredníctvom komentovanej prehliadky prezrú novootvorenú výstavu Koža a kožušina - od úžitku k luxusu. Konať sa bude i workshop, na ktorom si žiaci vyrobia vlastné kožené náramky či kožené záložky do kníh.



V Zážitkovom centre Sentinel múzejníci pripravili aktivitu Hľadači pokladov, centrom diania bude Expozícia baníctva a hutníctva na Gemeri. "Zoznámia sa s najnovšími interaktívnymi prvkami expozície a následne sa premenia na hľadačov pokladov - minerálov a polodrahokamov. V závere podujatia si tí menší vyzdobia kráľovské koruny drahokamami," priblížilo múzeum.



Týždeň detí v Baníckom múzeu v Rožňave sa koná od pondelka do piatka (2. 6.) od 8.00 do 15.00 h, záujem je pre limitovaný počet účastníkov potrebné vopred nahlásiť. Múzejno-pedagogické aktivity z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.