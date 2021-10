Múzeum v Seredi predstaví Ženy rodu Esterházyovcov

Sereď 14. októbra (TASR) – Prednášku bibliografky a spisovateľky Anny Jónásovej Ženy rodu Esterházyovcov pripravilo na piatok (15. 10.) v Seredi občianskej združenie Vodný hrad spolu s Mestským múzeom – Fándlyho farou. Podľa vedúcej múzea Márie Dikovej na nej predstaví druhý zväzok svojho rovnomenného literárneho diela, kde približuje osudy žien, dcér a partneriek významných členov rodu.



Už prvý zväzok tejto knihy sa tešil čitateľskému záujmu, druhý zväzok obsahuje množstvo informácií a ilustrácií, ktoré autorka získala výskumom na Slovensku, v Maďarsku, Česku a Rakúsku. Život takmer všetkých spomínaných šľachtičien doteraz zostával súčasníkom neznámy.



Rod Esterházy je v regióne predovšetkým zviazaný s Galantou, no má presah aj na Sereď, predovšetkým v súvislosti s vlastníctvom tamojšieho Šintavského hradu a panstva. V roku 1639 prešiel do rúk Mikuláša Esterházyho a postupne ho vlastnili, spravovali a prebudovávali s väčším či menším úspechom viacerí členovia rodu. Ich majetkom bol až do polovice 19. storočia, keď Karol Esterházy nekompetentnými zásahmi do hospodárenia panstvo postupne zadlžil a dostalo sa tak do rúk veriteľov.