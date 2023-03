Múzeum v Seredi sprístupní expozíciu zrakovo postihnutým

Sereď 2. marca (TASR) - V Mestskom múzeu - Fándlyho fare v Seredi budú mať zrakovo znevýhodnení návštevníci odteraz možnosť zoznámiť sa s expozíciou prostredníctvom 3D modelu a sprievodného komentára. Hmatom spoznajú historický objekt i budovu vedľajšej starej radnice a vypočujú si v slovenčine či angličtine informácie o jeho dejinách i výstavách. Informovala o tom vedúca múzea Mária Diková.



"Projekt sme pripravili počas rokov 2020 až 2022 po dôkladnom prieskume kultúrneho života znevýhodnených skupín v regióne. Okrem spolupráce so seniorskými organizáciami sme nadviazali kontakty s organizáciou Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Galante, Klubom zdravotne postihnutých v Seredi i Trnavskou asociáciou sluchovo postihnutých, ktorí nám pomohli na ceste k realizácii myšlienky," uviedla Diková. Prostriedky získalo múzeum od Nadácie SPP v rámci Programu podpory partnerstiev vo výške 15.000 eur, rozdiel 2944 eur dofinancovalo mesto zo svojho rozpočtu.



"Maketa múzea vyšla z 3D tlačiarne, návštevníkov k nej dovedie priamo od vstupu vodiaca línia. Je vysoká 80 centimetrov, rozmery má meter krát meter," opísala Diková. Komentár má trvanie desať minút, využiteľný je podľa nej aj pre zahraničných návštevníkov. Haptický model chcú využívať aj pri návštevách školákov. "Chceme deťom ponúknuť mať na chvíľu zaviazané oči a snažiť sa vnímať okolie inými zmyslami, ako je zrak. Mohlo by im to pomôcť lepšie chápať svet zrakovo postihnutých ľudí," dodala Diková. Plánujú preto osloviť základné, stredné i špeciálne školy a pedagogicko-metodické centrá v Trnavskom kraji.



Pre zrakovo postihnutých chce mestské múzeum v ďalšej etape pridať opisy v Braillovom písme k jednotlivým vystaveným exponátom, zatiaľ sa nachádzajú iba pri 3D modeli.