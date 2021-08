Múzeum v starej škole v Klokoči má pôvodné drevené lavice i tabuľu

Klokoč 2. augusta (TASR) - Pôvodné drevené školské lavice, v ktorých sedávali žiaci, tabuľa i stará podlaha sú súčasťou Múzea v starej škole v Klokoči v Detvianskom okrese. „Máme tu aj pôvodné školské pomôcky. Patria sem papierové plagáty, podľa ktorých sa deti učili abecedu, pravítka a knihy,“ povedal pre TASR zakladateľ a vedúci múzea Stanislav Krško.



Ako dodal, návštevníci môžu vidieť aj staré drevené počítadlo, ktoré zohnal v Brne. „Starý školský drevený peračník som kúpil od pána, ktorý ho mal po svojom starom otcovi. Je celý drevený, dá sa vysunúť a je na ňom aj pravítko. Pochádza približne z roku 1932,“ uviedol s tým, že medzi vzácne predmety patria aj staré viazané zošity a vysvedčenie miestnej občianky, ktorá do klokočskej školy chodila.



Okrem toho tam môžu ľudia vidieť starožitnosti a exponáty ľudového a folklórneho charakteru, ktoré sa používali v minulom storočí. „Staré veci mám z celého bývalého Československa. Niektoré sú z Pardubíc, Šiah, či Dudiniec. Hoblíky sú z roku 1906, daroval nám ich miestny občan. Cieľom expozície je, aby aj budúce generácie videli, s akými vecami sa v minulosti pracovalo,“ poznamenal a doplnil, že keď návštevník príde do miestnosti, má pocit, že tam zastal čas a vrátil sa do minulosti.



Pripomenul tiež, že škola s dvomi triedami v Klokoči fungovala v rokoch 1932 až 1981. Potom ju zrušili a žiaci sa presunuli do Slatinských Lazov. V jednej z tried neskôr vznikla predajňa potravín. „Vždy, keď sem dnešní 50 až 55-roční absolventi prídu, sú nadšení a tešia sa z toho, keď vidia svoje lavice. Zachovali sa aj fotografie, sú zo školskej kroniky,“ zhrnul Krško.



Podľa jeho slov expozícia funguje v obci od roku 2016, stále však veci pribúdajú. Ľudia sem môžu prísť kedykoľvek, návšteva sa však musí dohodnúť vopred, telefonicky. Pri veľkých obecných akciách býva otvorená pre všetkých. Prísť môžu aj školské výlety. „Malým deťom sa tu páčilo, dokonca to nadchlo aj ôsmakov aj deviatakov, čo sme nečakali. Vysvetľujem im, ako sa v minulosti žiaci učili,“ ukončil.



Záujemcovia sa môžu na prehliadku múzea objednať na telefónnom čísle +421 908 816 888.