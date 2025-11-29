< sekcia Regióny
Múzeum v Trnave plánuje novú výstavu o vinohradníctve
Popri výstave Země vína v Brne a expozícii o vinohradníctve v Trnave sú plánované aj viaceré sprievodné podujatia.
Trnava 29. novembra (TASR) - Západoslovenské múzeum (ZsM) v Trnave plánuje v lete 2027 otvoriť vo svojich pivničných priestoroch novú expozíciu o vinohradníctve. Výsledkom cezhraničného projektu Vinohradníctvo od hradu Špilberk po kláštor klarisiek v Trnave má byť okrem iného aj rekonštrukcia pivničných priestorov múzea. Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) schválilo na novembrovom zasadnutí predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu.
„Projekt je zameraný na posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti vinárskej a vinohradníckej tematiky prostredníctvom spoločného uchopenia prezentácie vinárskeho dedičstva a vytvárania spoločných aktivít,“ uvádza sa v informáciách o projekte. Celkový rozpočet projektu, ktorý je súčasťou Programu Interreg Slovensko - Česko, je vyše 716.583 eur, z toho trnavskému múzeu prislúcha takmer 479.992 eur. Spolufinancovanie zo strany TTSK predstavuje 38.399 eur.
„Zámerom ZsM je zrekonštruovať a zreštaurovať pivničné priestory, hlavne pivnicu, ktorá pochádza z 13. storočia, a priniesť návštevníkom novú expozíciu, ktorá by sa venovala vinohradníckej a vinárskej kultúre v trnavskom regióne,“ uviedla pre TASR riaditeľka múzea Lucia Duchoňová. Historicky boli Trnava a Brno bránou do vinohradníckych oblastí, prechádzala tadiaľ tzv. česká cesta.
Ako doplnila, v roku 1683 Trnavu výrazne zasiahol príchod sedmohradského kniežaťa Imricha Tököliho, ktorý mesto vypálil a dosť devastačným spôsobom poznačil. „Vtedy našli klarisky útočisko práve v Brne u cisterciánok, ktoré sa venovali kláštornému vinohradníctvu, vinárstvu a spracovaniu hroznovej šťavy,“ ozrejmila. Dvojročný pobyt klarisiek v Brne bol pravdepodobne hnacím motorom, aby sa po príchode do Trnavy začali venovať spracovaniu hrozna a hroznovej šťavy. „A práve pivnica, ktorá má svoj pôvod v 13. storočí, neskôr slúžila ako vínna pivnica,“ podotkla riaditeľka múzea.
Popri výstave Země vína v Brne a expozícii o vinohradníctve v Trnave sú plánované aj viaceré sprievodné podujatia. Spoločným prepájacím bodom má byť animácia tzv. českej cesty. V rámci oboch expozícií osadia dotykové totemy. Plánovaná je úvodná konferencia v Brne a záverečná v trnavskom múzeu.
