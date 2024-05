Múzeum vo Svätom Antone navštívilo vlani viac ako 35.000 ľudí

Svätý Anton 17. mája (TASR) - Múzeum vo Svätom Antone navštívilo vlani celkom 35.152 návštevníkov. Kultúrno-vzdelávacie podujatia, ktoré múzeum organizovalo alebo spoluorganizovalo prilákali ďalších 22.466 ľudí. Úhrnom sa tak o múzeu dozvedelo 57.618 návštevníkov. Vyplýva to z výročnej správy múzea za rok 2023.



Riaditeľ múzea Štefan Engel pre TASR uviedol, že miera návštevnosti je pre múzeum veľmi dôležitá. "Je to pre nás zdravý ukazovateľ toho, či sa posúvame k dobrým aktivitám, či sú žiadané, či si návštevník žiada opakovanie akcie a pre nás je toto 'čísielko' po znovuzrodení po kovidovej dobe veľmi dôležité," poznamenal. Dodal, že v období pred pandémiou malo múzeum aj vyššiu návštevnosť, tá však bola spojená aj s inými doplnkovými podujatiami.



Medzi dlhodobo najvyhľadávanejšie podujatia patria podľa Engela celoslovenské poľovnícke slávnosti Dni svätého Huberta, s účasťou na úrovni približne 7500 návštevníkov. Veľkej obľube sa teší aj Detský deň svätého Huberta, vzdelávacie programy Čo šepká les, Po písmenkách, Deň Zeme a Vianoce pre zvieratká či program v rámci európskeho podujatia Noc múzeí a galérií.



Informácie o múzeu a jeho aktivitách nájde verejnosť na sociálnej sieti a internetovej stránke múzea. Práve tú sa rozhodli v tomto roku vynoviť. "Naša stránka msa.sk mala už svoju dobu životnosti," poznamenal riaditeľ s tým, že sa preto rozhodli tento rok investovať do vybudovania novej internetovej stránky. Tá by mala byť podľa jeho slov akýmsi univerzálnym kľúčom jednak pre prezentáciu múzea, ale aj na to, aby obsahovala štatistické nástroje na sledovanie jej návštevnosti.



Múzeum vo Svätom Antone je jediným celoslovenským poľovníckym múzeom. Ide o príspevkovú organizáciu priamo riadenú Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Má dve stále expozície, umelecko-historickú a poľovnícku, ktoré sú pre verejnosť sprístupnené počas celého roka. Jedna vysunutá expozícia je v poľovníckom zámočku Ferdinanda Coburga na Prednej Hore.



Vlani pribudli v múzeu pre návštevníkov dve nové atraktivity, a to camera obsura v podobe malého dreveného domčeka, v ktorom si návštevník môže pozrieť zaujímavý svetelný jav. Druhou atraktivitou je malé rozárium v časti parku, v ktorom sú prezentované rôzne druhy ruží.