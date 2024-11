Múzeum vo Svätom Antone vyhlásilo súťaž k obnove kaštieľa

Svätý Anton 17. novembra (TASR) - Múzeum vo Svätom Antone vyhlásilo verejné obstarávanie na projektovú dokumentáciu a autorský dohľad na kompletnú rekonštrukciu kaštieľa s areálom. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Ako sa uvádza v oznámení, predmetom zákazky je dodanie projektovej dokumentácie, a to prípravnej a realizačnej. Taktiež odborný autorský dohľad na kompletnú rekonštrukciu objektu kaštieľa s areálom vo Svätom Antone, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou.



Predpokladaná hodnota zákazky je viac ako 406.000 eur bez DPH. Predmet zákazky bude podľa súťažných podkladov financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) prostredníctvom Programu Slovensko a zo štátneho rozpočtu. Záujemcovia môžu svoje ponuky posielať do 12. decembra. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude cena.