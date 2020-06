Múzeum Vojtecha Löfflera v Košiciach vystavuje sochy J. Koniarka

Košice 6. júna (TASR) - Reprezentatívny výber diel sochára Jána Koniarka zo zbierok Galérie Jána Koniarka (GJK) v Trnave si môžu pozrieť návštevníci Múzea Vojtecha Löfflera v Košiciach. TASR o tom informovala hovorkyňa galérie Zuzana Dohnalová.



Ako povedal kurátor výstavy Filip Krutek, ťažisko výstavného projektu tvorí komorná plastika. „Tá na rozdiel od pomníkovej tvorby nedisponuje prílišnou konzervatívnosťou a je lepším svedectvom Koniarkovho progresívneho výtvarného jazyka, z veľkej časti založeného na rodinovskej inšpirácii,“ uviedol s tým, že sa to odzrkadlilo najmä v typicky hrubom vrstvení hmoty či povrchovej modelácii sochy zvýrazňujúcej efekt svetla a tieňa.



Takáto postrodinovská modelácia je zastúpená dielami Satyr (1925 - 1930), Pijúci muž, či Lavína (1930). Odlišnú, menej expresívnu polohu komornej tvorby, zastupujú voľné plastiky charakteristické sociálno-historickou symbolikou, ako sú Oráč (1936) a Justícia (1920 - 1925). Portrétnu tvorbu predstavuje najstaršia datovaná busta Podobizeň otca (1905) alebo symbolicko-alegoricky koncipovaný portrét Ján Krstiteľ (1906). Na výstave je prostredníctvom návrhov zastúpená aj jeho pomníková tvorba.



Výstava prezentujúca Koniareka sa mimo trnavského regiónu dostala vďaka rekonštrukcii časti budovy GJK, kde je expozícia tohto zakladateľa moderného slovenského sochárstva inštalovaná. Namiesto uloženia do depozitu sa rozhodli jeho diela počas obnovy predstaviť aj v iných regiónoch. Výstava s názvom Koniarek u Löfflera bude verejnosti sprístupnená v Košiciach do 21. júna.