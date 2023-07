Múzeum Vojtecha Löfflera v Košiciach pripravilo štyri výstavy

Košice 30. júla (TASR) - Štyri výstavy si môžu pozrieť návštevníci Múzea Vojtecha Löfflera v Košiciach. Svojimi výstavnými projektmi sa vo vynovených priestoroch múzea predstavujú traja umelci - Zsolt Lukács, Pavol Melcore Červeniak a Sofia Čepková. Štvrtú expozíciu pripravilo Múzeum Vojtecha Löfflera v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom Košice. TASR o tom za múzeum informovala Gabriela Vyleťalová.



Posolstvom umeleckej tvorby autora výstavy Zsolta Lukácsa s názvom MetAImorfóza je metafyzický nihilizmus. Diela boli vytvorené pomocou modelu umelej inteligencie s otvoreným zdrojovým kódom.



Pri tvorbe diel bola využitá základná technika "text to image", a to v dvoch podobách - zadávaním vlastných príkazov alebo využitím citátov od autorov svetovej literatúry, v doslovnej alebo účelne preformulovanej forme. Citáty pochádzajú od autorov Franza Kafku, Edgara Allana Poeho a Allena Ginsberga. Výstava potrvá do 20. augusta.



Výstava s názvom fARTctory - Stratené svety od Pavla Melcore Červeniaka pozostáva z výberu kresieb z 12 sketchbookov, ktoré autor denne používal v rokoch 2011 až 2021, mapujúc tak v procese jeho tvorbu a záujmy. "Súčasťou inštalácie sú objekty Spectators, oživlé bytosti na pomedzí diváka a diela, ktorým dominuje kreodaktyl Kreo," povedala Vyleťalová. Návštevníci si môžu výstavu pozrieť do 15. októbra.



Výstava Sofie Čepkovej s názvom State of Mind je zameraná na skúmanie súvzťažnosti vizuálneho umenia s duchovnými aspektami jazdeckého športu. Výstup práce spočíva v naratívnych kresbách a maľbách na textilných inštaláciách a papieri, ktoré dopĺňajú matrice plexiskiel. Dielo je akýmsi denníkovým záznamom (nie) bežných chvíľ strávených v blízkosti koní. Výstavu si môžu záujemcovia pozrieť do 20. augusta.



Komorná výstava k 300. výročiu posvätenia súsošia Immaculata v Košiciach s názvom Gloriam et honorem - K sláve a cti predstavuje na informačných paneloch okolnosti vzniku, podobu a ikonografiu tohto barokového diela. Panely dopĺňajú trojrozmerné artefakty, ktoré pred posledným reštaurovaním boli súčasťou morového stĺpa. Výstava potrvá do 20. augusta.