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Muži mali v Bratislave predávať pervitín, kriminálka ich odhalila
Slováci vo veku 40 a 41 rokov mali predávať pervitín najmä v okolí Bajkalskej ulice.
Autor TASR
Bratislava 12. novembra (TASR) - Dvaja bratia mali podľa doterajších informácií polície minimálne od mája tohto roku na rôznych miestach Bratislavy predávať pervitín. Informuje o tom Polícia SR na sociálnej sieti s tým, že policajtom odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave sa podarilo ich činnosť odhaliť.
Slováci vo veku 40 a 41 rokov mali predávať pervitín najmä v okolí Bajkalskej ulice. Starší z bratov mal podľa polície túto činnosť vykonávať počas výkonu trestu domáceho väzenia. „Na základe dôkladnej operatívno-pátracej činnosti sa policajtom odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave podarilo ich činnosť odhaliť. Mladšieho z bratov zadržali 9. novembra počas služobného zákroku príslušníci Pohotovostného policajného útvaru Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave v súčinnosti s krajskými kriminalistami,“ uviedla polícia.
Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II vzniesol obvinenie obom mužom. „Mladší z bratov čelí obvineniu zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou. Druhý, starší brat čelí obvineniu z rovnakého druhu trestnej činnosti v kvalifikácii prečinu,“ uviedla polícia.
Starší z bratov bol na osobnej slobode podľa polície obmedzený už 30. októbra, kedy počas výkonu trestu domáceho väzenia viedol motorové vozidlo v uliciach Bratislavy a po zastavení policajnou hliadkou sa odmietol podrobiť vyšetreniu na zistenie prítomnosti návykovej látky v organizme. Takýmto konaním sa dopustil trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, pričom za tento skutok už vykonáva trest odňatia slobody. „V prípade naďalej prebieha vyšetrovanie a vykonávajú sa potrebné procesné úkony s cieľom náležitého objasnenia skutku,“ dodala polícia.
Slováci vo veku 40 a 41 rokov mali predávať pervitín najmä v okolí Bajkalskej ulice. Starší z bratov mal podľa polície túto činnosť vykonávať počas výkonu trestu domáceho väzenia. „Na základe dôkladnej operatívno-pátracej činnosti sa policajtom odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave podarilo ich činnosť odhaliť. Mladšieho z bratov zadržali 9. novembra počas služobného zákroku príslušníci Pohotovostného policajného útvaru Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave v súčinnosti s krajskými kriminalistami,“ uviedla polícia.
Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II vzniesol obvinenie obom mužom. „Mladší z bratov čelí obvineniu zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou a psychotropnou látkou. Druhý, starší brat čelí obvineniu z rovnakého druhu trestnej činnosti v kvalifikácii prečinu,“ uviedla polícia.
Starší z bratov bol na osobnej slobode podľa polície obmedzený už 30. októbra, kedy počas výkonu trestu domáceho väzenia viedol motorové vozidlo v uliciach Bratislavy a po zastavení policajnou hliadkou sa odmietol podrobiť vyšetreniu na zistenie prítomnosti návykovej látky v organizme. Takýmto konaním sa dopustil trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, pričom za tento skutok už vykonáva trest odňatia slobody. „V prípade naďalej prebieha vyšetrovanie a vykonávajú sa potrebné procesné úkony s cieľom náležitého objasnenia skutku,“ dodala polícia.