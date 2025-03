Muži okradli zdravotne znevýhodneného. Polícia ich zadržala

Košice 21. marca (TASR) - Polícia obvinila dvojicu Košičanov, ktorí na zastávke MHD v Košiciach - Šaci okradli muža so zdravotným znevýhodnením. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Ako spresnila, začiatkom marca si na lavičku v zastrešenej zastávke prisadli k 36-ročnému mužovi dvaja muži vo veku 50 a 53 rokov, ako aj jedna žena. Z videnia ho poznali. "Vedeli, že ide o osobu so zdravotným znevýhodnením, a tak si od neho začali pýtať peniaze na jedlo a pivo," uviedla. Muž sediaci na lavičke im peniaze odmietol dať. "Mladší z mužov ho schytil za odev a hlavu a druhý mu za ten čas prehľadal bundu, ktorú mal na sebe oblečenú. Keď našiel peňaženku, v ktorej mal osobné doklady a finančnú hotovosť vo výške 50 eur, vzal mu ju," vysvetlila s tým, že žena medzitým prezrela nákupné tašky, ktoré mal pri sebe, no nič z nich nevzala. Následne odišli.



Poškodený, ktorý neutrpel zranenia, sa vybral za nimi a svoju peňaženku si vypýtal späť. Vrátili mu ju, avšak už bez peňazí.



Polícia obvinila dvojicu mužov zo zločinu lúpeže spáchaného formou spolupáchateľstva. Žena vystupuje v pozícii svedka. Podľa Ivanovej sú obaja muži stíhaní na slobode a v prípade dokázania viny im hrozí trest odňatia slobody na sedem až 12 rokov.