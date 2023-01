Muzikál Branický zázrak spojil J. Svěráka a T. Klusa

Bratislava 8. januára (TASR) – Branický zázrak je názov divadelného muzikálu, ktorý spojil oscarového režiséra Jana Svěráka a speváka Tomáša Klusa. Netradičné poňatie spoločenských i rýdzo osobných tém, humorné zveličenie i hravú choreografiu ponúkne hudobná komédia v slovenskej premiére 22. januára v bratislavskom Divadle Nová scéna.



Libreto muzikálu napísal Jan Svěrák, o piesne aj ich texty sa postaral úspešný spevák, skladateľ a herec Tomáš Klus. Branický zázrak je Svěrákovou divadelnou prvotinou. "Začal som písať nový scenár a dlho som nechcel uveriť tomu, že mi pod rukami nevzniká film, ale divadelný muzikál. Ja som divadlo nikdy nerobil," priznáva filmový režisér.



Autorom všetkých nových piesní je Tomáš Klus, príbeh z pražskej periférie si tak zamiloval, že pre neho počas niekoľkých mesiacov zložil šestnásť nových piesní. "Nič lepšie som asi v živote neurobil. Snáď preto, že som prvýkrát nepísal len o sebe," komentoval genézu muzikálových pesničiek autor hudby. Klus sa tiež predstaví v hlavnej úlohe a nové skladby zahrá jeho kapela.



Mystický príbeh z dnešného Braníka rozpráva o pesničkárovi v kríze stredného veku. Cíti, ako sa vzďaľuje svojej žene a ako mu ubúda síl. Keď mu zmizne aj bicykel z garáže, rozhodne sa nájsť vinníka a získať späť, čo mu kedysi patrilo. Tak sa dostane až medzi bezdomovcov, v lesíku ktorých sa údajne za splnu snívajú mocné sny. Strávi s nimi magickú noc, ktorá prinesie nečakané prebudenie.



Svěrák v sebe nezaprel filmového režiséra, k muzikálu nakrútil hudobný klip, a to rovno pri pražskej magistrále, kde si ľudia bez domova postavili svoje príbytky. Režisér v muzikáli spája kontrasty ako prostredie bezdomovcov a pozlátku popularity slávneho speváka, dekorácie z recyklovaných materiálov a výtvarné projekcie. "Máme tendenciu zatvárať oči pred realitou, pokiaľ sa nám nepáči ako napríklad spomínaní bezdomovci. Pritom to býva práve ona odmietaná a zapudzovaná časť skutočnosti, ktorá nám nastavuje to najvernejšie zrkadlo," uzatvára Svěrák.



V muzikáli sa ďalej predstavia Veronika Khek Kubařová, Martin Dejdar, Šimon Bilina, Radka Pavlovčinová i Dušan Kollár. Pod choreografiou sú podpísaní Tomáš Rychetský a Denisa Musilová, scénu navrhol Nikola Tempír, kostýmy Katarína Hollá.