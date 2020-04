Mužovi, ktorý ušiel z karantény v Košiciach, hrozí až dvojročný trest

Košice 17. apríla (TASR) - Trest odňatia slobody až na dva roky hrozí 31-ročnému mužovi, ktorý sa nepodrobil určenej karanténe a karanténne stredisko v Košiciach svojvoľne opustil. Obvinený je z trestného činu porušovania povinností za krízovej situácie. Informovala o tom v piatok košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Muž mal ešte v pondelok (13. 4.) krátko po 13.30 h spolu s tehotnou priateľkou a maloletým dieťaťom v osobnou aute prekročiť hranice Slovenska v smere z Maďarska. Opatrením Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR sa pritom všetkým osobám, ktoré od 6. apríla vstúpia na územie SR, nariaďuje izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie diagnostiky ochorenia COVID–19. "Keďže na tehotné ženy sa v tomto prípade vzťahuje výnimka, tehotnej priateľke bola nariadená karanténa v domácom prostredí. Vodič s maloletým dieťaťom bol poučený o povinnosti strpieť izoláciu v zariadeniach určených štátom, čo však odmietol, a uviedol, že sa radšej vráti na územie Maďarska, čo mu bolo umožnené," uviedla Ivanová.



V ten istý deň muž s dieťaťom krátko pred 16.00 h opäť prekročil štátnu hranicu. Uviedol pritom, že je živnostník a na územie republiky vstupuje s cieľom výkonu práce, čo však dokladovať nevedel. Počas doby, kým bolo určené zariadenie na vykonanie izolácie, ho muži zákona vyzvali, aby zotrval na mieste, výzvu však neuposlúchol a z miesta odišiel. Policajti po ňom pátrali a na druhý deň ho našli v košickej mestskej časti Šaca.



"Po vykonaní potrebných procesných úkonov bol muž odovzdaný do jedného z košických zariadení štátnej karantény. Pár minút po 18.00 h však karanténne zariadenie svojvoľne opustil," konštatovala hovorkyňa. Zanedlho však 31-ročný Marián opäť skončil v rukách policajtov, tentoraz putoval priamo do cely policajného zaistenia. Okrem vzneseného obvinenia bol spracovaný podnet na jeho väzobné stíhanie, ktorý sudca Okresného súdu v Košiciach akceptoval a obvineného vzal do väzby. Výsledok jeho testu na ochorenie COVID-19 bol negatívny.