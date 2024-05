HROZÍ MU DOŽIVOTIE: Sabinovčan v Červenej Vode narazil do ľudí

Prešov 27. mája (TASR) - Z obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia spáchaného v súbehu s trestnými činmi neposkytnutia pomoci a ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 59-ročného vodiča, ktorý v sobotu (25. 5.) v Červenej Vode v okrese Sabinov narazil do ľudí. TASR o tom informovala hovorkyňa krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.



Počas spoločenskej akcie Sabinovčan s osobným autom na viacerých miestach narazil do ľudí, pričom v troch prípadoch išlo o maloleté osoby. Záchranári počas víkendu informovali, že zranených bolo šesť ľudí, z toho boli tri deti, ktoré utrpeli najvážnejšie zranenia.



"Zranenia všetkých si vyžiadali lekársku pomoc. Vodič bez toho, aby poskytol pomoc zraneným osobám, z miesta ušiel. Policajná hliadka ho v krátkom čase na ulici Priemyselná štvrť vypátrala a bol obmedzený na osobnej slobode. Muž bol podrobený dychovým skúškam, výsledky všetkých presiahli dve promile," priblížila Ligdayová s tým, že muž bol zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia.



Prípad rieši prešovský krajský policajný vyšetrovateľ, ktorý podľa jej slov vykonáva všetky potrebné procesné úkony. Mužovi v prípade preukázania viny hrozí odňatie slobody na 20 až 25 rokov alebo až na doživotie.