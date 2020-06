Mužské kroje z Liptovských Sliačov zásluhou projektu zdigitalizujú

Liptovské Sliače 20. júna (TASR) - Mužské kroje z Liptovských Sliačov bude možné uvidieť aj v digitálnej podobe. Zabezpečí to projekt Sliačanskí muži, na ktorom spolupracujú Folklórny súbor Váh a Liptovské kultúrne stredisko (LKS) v Liptovskom Mikuláši. TASR o tom informovala etnologička a metodička LKS Jana Veselovská.



"Liptovské Sliače sú obcou s bohatými folklórnymi tradíciami, ktoré žijú aj v 21. storočí. Obec do súčasnosti nedisponuje ucelenou knižnou či digitálnou zbierkou tradičného odevu. Hlavným zámerom projektu je zdokumentovať, uchovať a zdigitalizovať podoby mužského odevu od detstva až po starobu z tejto obce v povojnovom období," priblížila Veselovská.



Tradičný odev v obci má viacero rôznych variantov, ktoré majú do súčasnosti v pamäti len najstarší obyvatelia obce. "Snahou projektu je zachovať toto dedičstvo pre ďalšie generácie, nakoľko v obci je už len pár pamätníkov, od ktorých môžeme čerpať dôležité informácie. K spolupráci sa nám podarilo osloviť folklórnu skupinu Sliačanka," dodala metodička. Členovia Sliačanky boli podľa nej ochotní pomôcť pri realizácii a sú zárukou autentickosti výstupov projektu.



Výstava fotografií, ktorá prezentuje časť zdigitalizovaného materiálu, je sprístupnená v priestoroch LKS v Liptovskom Mikuláši do 14. augusta.



Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.