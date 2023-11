MV: Blatné Revištia a Svätuše by mali dostať pomoc po letnej kalamite

Bratislava 12. novembra (TASR) - Obyvatelia obcí Blatné Revištia a Svätuš zasiahnutí letnou veternou kalamitou so silným dažďom a krubobitím by mali dostať od štátu jednorazovú pomoc. Prerozdeliť by si mohli 275.390 eur. Vyplýva to z návrhu Ministerstva vnútra (MV) SR predloženého v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



"Komisia spolu posúdila celkovo 24 žiadostí, pričom nezistila podanie neoprávnených žiadostí," priblížil predkladateľ.



Mimoriadna situácia v okrese Sobrance bola vyhlásená okresným úradom v období od 19. júla do 18. augusta. Ako pripomenul rezort, spôsobila značné škody na majetku obyvateľov obcí.