Poltár bude mať novú hasičskú stanicu takmer za dva milióny eur

Bratislava/Poltár 27. februára (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR vybuduje v Poltári novú hasičskú stanicu takmer za dva milióny eur. Pracovať by v nej malo 21 hasičov a jeden veliteľ stanice. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD), prezident Hasičského a záchranného zboru Adrián Mifkovič a primátor mesta Peter Sitor vo štvrtok slávnostne poklepali základný kameň. TASR o tom informoval hovorca rezortu Matej Neumann.



"Som rád, že po viac ako desiatich rokoch sa od slov konečne pristúpilo k činom. O rok bude na tomto mieste stáť dvojpodlažná novostavba hasičskej stanice, čím sa zníži dojazdná doba a významne sa zlepšia podmienky na výkon činnosti hasičov. Rovnako sa významne zlepšia podmienky na údržbu a garážovanie hasičskej techniky," uviedol Šutaj Eštok.



Ako Neumann ozrejmil, súčasťou prác je stavba dvojpodlažnej budovy stanice a jednopodlažnej garáže. V súčasnosti sídlia hasiči v areáli strednej školy. Pri výjazde sa musia presunúť ku garážam cez dvor a otvárať mechanické dvere, čím strácajú čas.



Zo zmluvy na hasičskú stanicu zverejnenej v centrálnom registri vyplýva, že zákazku na výstavbu objektu získala spoločnosť Siroň plus z Detvy. Za samotnú výstavbu objektu jej rezort zaplatí vyše 1,7 milióna eur. Stavbu musí zhotoviteľ odovzdať do 12 mesiacov od prebratia staveniska.