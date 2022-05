MV:Mimoriadnu situáciu pre znečistenie Slanej by musela vyhlásiť vláda

Bratislava/Rožňava 25. mája (TASR) – Mimoriadnu situáciu v súvislosti so znečistením rieky Slaná by musela vyhlásiť vláda SR. Pre TASR to uviedol tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR v reakcii na apel envirorezortu na košický okresný úrad, aby v povodí rieky vyhlásil mimoriadnu situáciu.



"Keďže znečistenie rieky Slaná presahuje dva kraje, Košický kraj a Banskobystrický kraj, musí podľa platnej legislatívy mimoriadnu situáciu vyhlásiť vláda SR," poznamenal rezort vnútra s tým, že Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR touto informáciou disponuje.



Envirorezort vyzval Okresný úrad Košice, aby v povodí rieky Slaná vyhlásil mimoriadnu situáciu, čo by malo urýchliť a zjednodušiť práce Ministerstva hospodárstva SR a banských záchranných služieb pri riešení vzniknutej situácie. Štátny podnik Rudné bane medzičasom vyhlásil súťaž na presmerovanie podzemných vôd z bane v Nižnej Slanej na povrch. Pri zákazke za viac ako 185.000 eur bez DPH využíva podnik priame rokovacie konanie.



Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára, príčinou je vytekanie banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit, ktorý v obci Nižná Slaná v okrese Rožňava fungoval do roku 2008. Výsledky rozboru vody v rieke preukázali 12-násobne prekročenú hodnotu železa. Analýza vzoriek vo vode potvrdila aj zvýšenú hodnotu mangánu, síranov a výskyt arzénu.



Štátny podnik Rudné bane podal v súvislosti so znečistením vodného toku trestné oznámenie. Podnik odmieta tvrdenia, že si nesplnil svoje povinnosti.



Spoluprácu v likvidácii ekologickej katastrofy na rieke Slaná žiada aj Maďarsko, kde zafarbenie spozorovali. Nový maďarský minister pôdohospodárstva István Nagy inicioval v tejto súvislosti stretnutie so slovenským šéfom envirorezortu Jánom Budajom (OĽANO).