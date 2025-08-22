< sekcia Regióny
Okresné úrady čakajú zmeny v dokladoch a krízovom riadení
Autor TASR
Košice 22. augusta (TASR) - Činnosť okresných úradov v najbližšom období čakajú zmeny, na ktoré sa pripravujú legislatívne opatrenia. Týkať sa budú najmä krízového riadenia, správy vojnových hrobov a agendy dokladov či evidencie motorových vozidiel. Ako TASR informovalo tlačové oddelenie Ministerstva vnútra (MV) SR, v piatok v Košiciach o tom rokoval štátny tajomník a splnomocnenec vlády pre územnú samosprávu Michal Kaliňák s prednostami okresných úradov v sídle kraja.
Jedným z hlavných zámerov ministerstva vnútra je presun agendy dokladov a evidencie motorových vozidiel z polície na okresné úrady. Cieľom je zjednodušenie procesov, lepšia dostupnosť služieb a väčší komfort pre občanov, keďže administratívne úkony budú sústredené na jednom mieste.
Rezort plánuje aj modernizáciu v oblasti evidencie a starostlivosti o vojnové hroby. Nový prístup má priniesť presnejšiu dokumentáciu, systematickú údržbu a dôstojné pripomínanie pamiatky padlých, pričom historický a pietny rozmer sa má prepojiť s modernými nástrojmi evidencie.
Témou rokovania bola aj pripravovaná koncepčná reforma krízového riadenia a civilnej ochrany na obdobie 2025 - 2030. Legislatívne zmeny a organizačné opatrenia majú posilniť pripravenosť štátu na mimoriadne situácie a zlepšiť koordináciu medzi štátnou správou, samosprávami a záchrannými zložkami.
„Dnešné rokovanie bolo aj o spoločnej príprave jesenného celoslovenského stretnutia s prednostami okresných úradov. Preto na rokovaní nechýbali ani ďalšie témy, napríklad zameranie aktivít pripravovanej Rady vlády pre verejnú správu či optimalizačné kroky vo vzťahu k miestnej štátnej správe,“ uzavrel Kaliňák.
