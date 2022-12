MV: Počas sviatkov bude registračné centrum pre odídencov zatvorené

Bratislava 20. decembra (TASR) - Veľkokapacitné registračné centrum (VKC) v Bratislave pre odídencov z Ukrajiny bude od 23. decembra do 1. januára zatvorené. Opätovne sa otvorí 2. januára 2023. V prípade veľkokapacitného centra v Michalovciach ostáva prevádzkový režim počas vianočných sviatkov nezmenený. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva vnútra (MV) SR.



Bratislavské centrum na Bottovej ulici sa zatvorí v piatok 23. decembra na celý týždeň. "Oddelenie cudzineckej polície bude v týchto dňoch vybavovať registrácie dočasného útočiska iba pre zraniteľné osoby. Iné osoby budú vybavené len prípadoch, ak vec neznesie odklad (do opätovného otvorenia VKC Bratislava)," doplnil rezort.



V centre budú podľa MV SR uvedené infolinky na všetky dostupné služby pomoci – právna podpora, psychologická a sociálna podpora, medzinárodné neziskové organizácie, ako aj odkazy na webstránky, ako napríklad ua.gov.sk a stránky mesta Bratislava.



Vo veľkokapacitnom centre v Michalovciach sa režim nemení, záujemcovia o registráciu do dočasného útočiska môžu centrum využiť denne medzi 8.00 až 18.00 h. K dispozícii sú nepretržite aj všetky doplnkové služby určené pre novoprichádzajúcich odídencov.