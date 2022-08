MV SR mení režim registračného centra v Michalovciach

Bratislava/Michalovce 19. augusta (TASR) – V snahe zoptimalizovať chod veľkokapacitného registračného centra pre udelenie štatútu dočasného útočiska pre vojnových utečencov z Ukrajiny v Michalovciach mení Ministerstvo vnútra (MV) SR jeho otváracie hodiny. Od pondelka 22. augusta prechádza z nepretržitého režimu na fungovanie od 8.00 do 20.00 h. TASR o tom informoval tlačový odbor kancelárie ministra vnútra.



"MV pri rozhodnutiach reflektuje na aktuálny dopyt a vyťaženosť centra. Za mesiac august bol priemerný denný počet registrácií odídencov do dočasného útočiska vo veľkokapacitnom centre Michalovce 22," uviedol rezort.



V súvislosti so zmenou zdôraznil, že všetky doplnkové služby, vrátane možnosti prenocovania do nasledujúceho dňa či občerstvenia, ostávajú zachované v pôvodnom režime.



Odídenci z Ukrajiny môžu v súčasnosti v rámci Slovenska využiť okrem michalovského veľkokapacitného registračného centra aj centrum v Bratislave, ktoré je takisto otvorené od 8.00 do 20.00 h, alebo oddelenia cudzineckej polície v 13 okresných mestách.



Od vypuknutia vojny na Ukrajine vstúpilo na územie Slovenska viac ako 700.000 ľudí, takmer 500.000 sa ich vrátilo späť.