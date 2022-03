MV SR: O dočasné útočisko sa dá požiadať aj v Humennom a Michalovciach

Bratislava 6. marca (TASR) - Osoby prichádzajúce z Ukrajiny môžu požiadať o dočasné útočisko od nedele aj v Humennom a Michalovciach. Veľkokapacitné centrá sa nachádzajú v mestských športových halách, v oboch centrách je vytvorených 25 pracovísk. Pre vybavených žiadateľov bude zabezpečená kyvadlová doprava ďalej do vnútrozemia. TASR o tom informovala Zuzana Hrabovská z tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR.



Pracoviská budú k dispozícii 24 hodín denne, sedem dní v týždni. "Pre osoby, ktoré požiadali o dočasné útočisko, je potrebné, aby si ponechali doklad o tolerovanom pobyte pre potreby ubytovateľa. Tie je nevyhnutné predložiť pri uplatnení kompenzácie nákladov," priblížila Hrabovská.



Odbornú pomoc pri žiadaní o štatút dočasného útočiska budú poskytovať občianski zamestnanci a príslušníci Policajného zboru z krajských riaditeľstiev v Prešove a Košiciach. Vypomáhať im budú v prípade potreby policajti z Českej republiky. "Žiadatelia - občania Ukrajiny a ich rodinní príslušníci tak vybavia všetky dokumenty na jednom mieste, a to približne do 30 minút," doplnila Hrabovská.



Polícia SR na sociálnej sieti priblížila, že požiadať o dočasné útočisko môžu občania Ukrajiny a ich rodinní príslušníci, pričom za rodinného príslušníka občana Ukrajiny sa považuje manžel štátneho občana Ukrajiny, maloleté dieťa štátneho občana Ukrajiny alebo maloleté dieťa manžela štátneho občana Ukrajiny, ako aj rodič maloletého dieťaťa, ktoré je štátnym občanom Ukrajiny.



O štatút dočasného útočiska môžu okrem Humenného a Michaloviec požiadať tiež na hraničných priechodoch Vyšné Nemecké, Ubľa, Veľké Slemence a takisto na ktoromkoľvek oddelení cudzineckej polície.