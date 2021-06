V Prievidzi otvorili informačnú kanceláriu pre obete trestných činov

Na snímke riaditeľ odboru prevencie kriminality ministerstva vnútra SR Jozef Halcin. Foto: TASR Jakub Kotian

Prievidza 22. júna (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR rozširuje svoju pomoc pre obete trestných činov do vybraných okresných miest. V Prievidzi v utorok otvorilo informačnú kanceláriu (IK), ktorá je detašovaným pracoviskom kancelárie v Trenčíne. Prievidzký okres vybralo pre nápad trestných činov v Trenčianskom kraji a dopravnú dostupnosť.povedal riaditeľ odboru prevencie kriminality MV SR Jozef Halcin.Cieľom kancelárií je podľa neho v prvom rade identifikovať, čo sa občanom pravdepodobne stalo a na základe toho identifikovať potenciálne služby, ktoré môžu sprostredkovať pre obeť.konkretizoval.Na IK sa obracajú i klienti, ktorí nevedia, že sú obeťou trestného činu, podali trestné oznámenie či majú v rukách rozhodnutie súdu a potrebujú informácie z oblasti odškodnenia, ozrejmila Dáša Hvolková, asistentka koordinátora IK pre obete trestných činov v Trenčíne.spresnila Hvolková.Kancelária podľa nej poskytovala vlani pomoc najmä vekovej skupine stredného produktívneho veku, do 55 rokov, má veľa klientov nad 65 rokov i zraniteľnými osobami nad 75 rokov.IK pre obete trestných činov fungujú v krajských mestách Slovenska od roku 2019, v polovici mája tam zaznamenali tisíceho klienta a ich počet stúpa, ozrejmil Halcin.dodal Halcin.IK v Prievidzi bude zo začiatku fungovať raz do týždňa, vždy v utorok, občania sa môžu na stretnutie vopred objednať. Ďalšie IK v okresných mestách plánuje rezort otvoriť postupne počas leta.