Rezort vnútra: Prvú etapu sanačných prác v Chemko Strážske ukončili

Strážske 30. novembra (TASR) - Necelý mesiac od nástupu Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Humennom a Kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany (KCHL CO) v Jasove boli sudy s obsahom PCB látok a vedľajších produktov z výroby PCB z lokality Ošipáreň v areáli bývalého závodu Chemko Strážske odstránené a uložené v ADR kontajneroch. TASR o tom informovala Gabriela Tuchyňová z tlačového odboru Ministerstva vnútra SR.



Nebezpečnými látkami v tuhom aj kvapalnom skupenstve bolo naplnených 15 kontajnerov, pričom každý z nich dokázal poňať až 10 ton odpadu. Kontajnery boli následne bezpečne uložené na dočasnom úložisku, kým nebude ich obsah definitívne zlikvidovaný.



"Ukončením prvej etapy sanačných prác v Chemko Strážske sme výrazne znížili ohrozenie, ktoré nebezpečný odpad predstavoval pre obyvateľov východného Slovenska, rovnako ako záťaž na životné prostredie. Poďakovanie patrí najmä samotným vykonávateľom týchto mimoriadne náročných prác – príslušníkom Záchrannej brigády HaZZ v Humennom a pracovníkom Kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany v Jasove," uviedol minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).



"Hasiči pracovali vo veľmi vysokom tempe napriek tomu, že vykonávané práce boli nielen fyzicky vyčerpávajúce, ale aj nebezpečné. Pre neprehľadnosť v tom, aké látky sa v jednotlivých sudoch nachádzajú, boli príslušníci neraz vystavení vysokým koncentráciám kyseliny chlorovodíkovej a iným škodlivým a nebezpečným látkam," povedal veliteľ Záchrannej brigády HaZZ v Humennom Marián Pouchan.



Odber vzoriek s ich následnou analýzou sa uskutočnil priamo v teréne, na základe toho bolo možné roztriediť a následne uskladniť nebezpečný odpad do jednotlivých ADR kontajnerov. Celkovo odobrali 60 vzoriek, ktoré budú podrobené ďalším analýzam.



Hasiči v súčasnosti upravujú vonkajší terén – prístupovú cestu a okolie Ošipárne do pôvodného stavu. Nasledovať bude kompletné uzavretie celého objektu Ošipárne. Po ukončení sanačných prác čaká zasahujúcich príslušníkov opätovná zdravotná prehliadka, pretože prichádzali do kontaktu s nebezpečnými látkami.



Uloženie stoviek ton toxických PCB látok v areáli bývalého Chemka Strážske nebolo oficiálne potvrdené desaťročia. Stalo sa tak až potom, ako spoločnosť išla do likvidácie a priemyselný areál bol podrobený kontrole štátnych orgánov. Veľké množstvo skorodovaných sudov s týmto odpadom našiel v blízkosti areálu aj majiteľ susedných pozemkov. Zneškodnenie PCB látok, ťažkých kovov a sanácia priľahlého územia v okolí Strážskeho a odkaliska Poša sa nachádza aj v programovom vyhlásení vlády.