Vrtuľník Mi-2 bude vystavený v dvore policajného riaditeľstva v Nitre

Nitra 11. decembra (TASR) - V dvore sídla Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre našiel svoju poslednú domovskú stanicu bývalý záchranársky vrtuľník Mi-2. Vrtuľník patril v minulosti do flotily Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR a pomáhal pri služobnej činnosti záchranných a bezpečnostných zložiek rezortu vnútra. Informovalo o tom Ministerstvo vnútra SR.



Z letiska Janíkovce do sídla policajného riaditeľstva na Pieskovej ulici, kde bude ako exponát na očiach verejnosti, vrtuľník pomohli prepraviť hasiči za asistencie polície.



Vrtuľník Mi-2 B-2406 bol vyrobený v roku 1984. Slovenská republika ho získala po rozdelení spoločného štátu Českej a Slovenskej Federatívnej republiky. V Leteckom útvare Ministerstva vnútra SR absolvoval posledný let v roku 2001, dokedy nalietal 3658 hodín.